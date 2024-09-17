"Финам" повысил рейтинг акций Северстали до "покупать"

"Финам" повысил акций "Северстали" с "держать" до "покупать" , сохранив целевую цену на уровне 1678 руб. за бумагу c потенциалом роста на 30,3%, сообщается в материале инвесткомпании.

"Севесталь" сохраняет устойчивое финансовое положение и наращивает выручку за счет спроса на премиальную продукцию, - пишет аналитик Гордей Смирнов.- "Северсталь" сохраняет значительную чистую денежную позицию в размере 51,3 млрд руб. В условиях вероятного длительного сохранения жесткой монетарной политики Банка России подобный консервативный подход "Северстали" является преимуществом. Дивдоходность бумаг компании в ближайшие 12 месяцев, по нашим оценкам, может составить более 11%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.