"Т-Инвестиции" сохраняют целевую цену акций Хэдхантера на уровне 4700 рублей

"Т-Инвестиции" сохраняют целевую цену акций МКПАО "Хэдхантер" на уровне 4700 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков.

"Менеджмент "Хэдхантера" провел встречу с инвесторами. Руководство компании поделилось позитивными прогнозами на конец 2024 года. "Хэдхантер" собирается показать выручку более 40 млрд рублей (+36% год к году), увеличить скорректированную EBITDA до уровней выше 23 млрд рублей (+32% год к году). Компания намерена сохранить устойчивые темпы роста, а нехватка специалистов на рынке труда будет ей только на руку. В планах бизнеса - направить 35 млрд на выплаты дивидендов. Таким образом, Хэдхантер намерен выплатить дивиденды за 2022, 2023 и частично 2024 годы. По нашим подсчетам, выплата может составить 680 рублей на акцию, что по цене закрытия 9 августа дает доходность около 17,4%".

В будущем компания планирует направлять на выплату дивидендов не менее 75% скорректированной чистой прибыли по итогам года, подчеркивается в комментарии. Это, по мнению экспертов. может обеспечить привлекательную дивидендную доходность для держателей акций.

"Сейчас "Хэдхантер" находится в стадии переезда в РФ, - отмечают аналитики. - Начало торгов акциями запланировано на 25 сентября. После завершения процесса редомициляции компания планирует запустить программу выкупа акций в размере 10 млрд рублей для поддержки котировок. После старта торгов возможен навес предложения, однако дивиденды и сильные финансовые результаты могут поддержать цены бумаг. Фундаментально нам продолжает нравиться бизнес "Хэдхантер".

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