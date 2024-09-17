Рубль днем перешел к небольшому повышению в паре с юанем на фоне подрастающей нефти

Москва. 17 сентября. Китайский юань развернулся вниз и немного дешевеет на Московской бирже днем во вторник, рубль подрастает на фоне позитивной динамики цен на нефть. Курс юаня в 15:00 мск составил 12,8965 руб., что на 2,35 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 30 копеек, до 91,04 руб./$1, контракт EURRUBF упал на 41 копейку, до 100,93 руб./EUR1.

Банк России 13 сентября в качестве альтернативного сценария рассматривал повышение ключевой ставки до 20% с умеренно жестким или жестким сигналом, сообщил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин в кулуарах форума РБК Capital Markets.

"Для варианта 20% рассматривался, в том числе, и умеренно жесткий (сигнал - ИФ), и даже такой жесткий, который мы в итоге дали", - сказал он.

ЦБ 13 сентября решил повысить ключевую ставку на 100 б.п. - до 19%. При этом регулятор дал жесткий сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики: регулятор допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина после заседания 13 сентября сообщила, что совет директоров ЦБ рассматривал три варианта возможных решений по ставке, включая сохранение на текущем уровне, но в основном обсуждалось повышение до 19% годовых и до 20% годовых.

Возможен подъем ключевой ставки Банка России до 21-22% годовых на горизонте до конца текущего года в негативном сценарии, при этом в целом ее снижение ранее конца первого полугодия 2025 года маловероятно, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Банк России повысил ставку на 1 п.п. - до 19% годовых. Казалось бы, все хорошо, ведь многие, в том числе и мы, ждали ставку на уровне 20%. Вот только риторика регулятора была очень жесткой, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции не ответила однозначно на вопрос, может ли ставка превысить 20%. Исходя из того, что инфляция очень медленно и лишь в последние недели демонстрирует признаки замедления, мы не исключаем, что в новый год при негативном развитии событий рынки войдут со ставкой 21-22%. Ее снижения мы не ждем ранее конца первого полугодия 2025 года. Нет никаких сомнений, что в октябре ставка будет повышена еще раз, вопрос лишь насколько", - пишет эксперт в комментарии.

УК "Первая" в базовом сценарии сохраняет ожидания по увеличению ключевой ставки Банка России до 20% годовых по итогам заседания в октябре 2024 года, сообщается в обзоре аналитиков.

Проинфляционные факторы пока остаются (состояние экономики и рынка труда, повышенные инфляционные ожидания, темпы кредитования и др.) и создают вероятность дальнейшего подъема ставки, указывают эксперты.

Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, для расчетов в валютах дружественных государств в июле 2024 года ($4,560 млрд) превысило суммарный внешнеторговый профицит для расчетов без учета категории валюты ($4,515 млрд), согласно данным о валютной структуре расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам, опубликованным на сайте ЦБ РФ.

В то же время баланс внешнеторговых расчетов, выполненных в токсичных валютах, в июле уменьшился, но остался отрицательным третий месяц подряд - минус $77 млн после минус $195 млн в мае и минус $419 млн в июне.

Радикально упал в июле размер профицита по платежам в российских рублях - до $32 млн после $3,368 млрд в июне и среднемесячных $3,789 млрд в первом полугодии текущего года.

Июль был первым полным месяцем после введения в июне санкций США в отношении Московской биржи и ее расчетных структур, за которым последовала остановка биржевых торгов долларом США, евро и гонконгским долларом.

В расчетах за импортные поставки в РФ в июле продолжилось увеличение доли рублевых платежей, она обновила максимум, достигнув 43,7%, одновременно снизилась доля платежей в токсичных валютах, которая составила 19,8%, впервые оказавшись ниже 20%.

При расчетах за российский экспорт в европейские страны доля платежей в токсичных валютах в июле также обновила минимум - 21,6% после 29,7% в июне. При этом доля рублевых платежей достигла нового максимума в 66,7% после 59,7% в июне.

ЦБ РФ неоднократно отмечал, что курс рубля в условиях действия валютных ограничений определяется в большей степени балансом спроса импортеров на иностранную валюту и предложения иностранной валюты со стороны экспортеров.

Цены на нефть во вторник днем немного повышаются, трейдеры ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и оценивают сигналы относительно спроса и предложения на нефтяном рынке.

Уверенность инвесторов в том, что ФРС опустит ставку сразу на 50 базисных пунктов по итогам завершающегося в среду двухдневного заседания, увеличивается. Резкое смягчение политики американским ЦБ будет позитивным фактором как для экономики США в целом, так и для спроса на нефть.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $72,83 за баррель, что на 0,11% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на 0,37%, до $70,34 за баррель.

Цены на нефть упали примерно на 15% с начала третьего квартала в связи с сигналами ослабления спроса в Китае. В последнее время, однако, поддержку рынку оказывают новости о существенном сокращении экспорта нефти из Ливии в связи с обострившимся конфликтом между властями восточной и западной частей страны.

Кроме того, ураган "Франсин" привел к остановке работы части добывающих мощностей США в Мексиканском заливе, и порядка 12% нефтедобычи до сих пор не восстановлено.

Банк России во вторник, 17 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 3,2 трлн рублей (при лимите 3,2 трлн рублей и спросе 3 трлн 498,7 млрд рублей) в среднем по ставке 17,88% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 10 сентября, банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 156,8 млрд рублей (при лимите 2 трлн 480 млрд рублей и спросе 2 трлн 156,8 млрд рублей) в среднем по ставке 17,86% годовых.