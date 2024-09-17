SberCIB обновил топ наиболее привлекательных акций компаний РФ

SberCIB Investment Research внес изменения в топ акций российских компаний, наиболее привлекательных для инвестирования в настоящее время, сообщается в материале инвестбанка.

Аналитики включили в подборку бумаги "Интер РАО", "НЛМК" и "ТКС Холдинг", исключили акции Globaltrans, "Группу Позитив" и "Мосбиржу".

Таким образом, в состав вошли "Интер РАО", "НЛМК" и "ТКС Холдинг", "ЛУКОЙЛ" , Сбербанк, "Транснефть" (прив.), "Татнефть", "Яндекс", "Полюс", банк "Санкт-Петербург" и Ozon.

Аналитики считают, что "Интер РАО" получит большие процентные доходы из-за высоких ставок, а "ТКС Холдинг" покажет рекордные финансовые результаты в этому году. На их взгляд, акции "НЛМК" торгуются с привлекательной оценкой. Дивдоходность в следующем году может быть 15%.

"Globaltrans может провести делистинг расписок с "Мосбиржи", - указывают эксперты. - В свою очередь, у "Мосбиржи" быстро растут операционные затраты. Поэтому мы с осторожностью смотрим на будущую рентабельность компании. У "Группы"Позитив" тоже значительно выросли операционные расходы. Это может негативно отразиться на рентабельности бизнеса в среднесрочной перспективе".

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