Акции Хэдхантера остаются привлекательными для покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции МКПАО "Хэдхантер" остаются привлекательными для покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Компания HeadHunter провела встречу с аналитиками инвестиционных домов, презентовав свежий взгляд на бизнес и приоткрыв завесу тайны потенциальных дивидендов по итогам 2024 года. Мы считаем, что эмитент может показать одну из самых высоких дивидендных доходностей на рынке в следующие двенадцать месяцев, а также высокие темпы роста бизнеса на фоне потребности как работодателей в трудовых ресурсах, так и высокого уровня оборачиваемости персонала вследствие дефицита кадров, - пишут эксперты в обзоре. - В качестве риска можно выделить вероятность повышения государством налога на прибыль для IT-компаний, которые большую часть прибыли выплачивают в виде дивидендов. На наш взгляд, акции МКПАО "Хэдхантер" остаются инвестиционно привлекательными. К слову, старт торгов бумагами может стартовать 25-26 сентября 2024 года".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.