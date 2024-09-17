Снижение ставки ЦБ РФ ранее конца 1П25 маловероятно - "Алор Брокер"

Возможен подъем ключевой ставки Банка России до 21-22% годовых на горизонте до конца текущего года в негативном сценарии, при этом в целом ее снижение ранее конца первого полугодия 2025 года маловероятно, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Банк России повысил ставку на 1 п.п. - до 19% годовых. Казалось бы, все хорошо, ведь многие, в том числе и мы, ждали ставку на уровне 20%. Вот только риторика регулятора была очень жесткой, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции не ответила однозначно на вопрос, может ли ставка превысить 20%. Исходя из того, что инфляция очень медленно и лишь в последние недели демонстрирует признаки замедления, мы не исключаем, что в новый год при негативном развитии событий рынки войдут со ставкой 21-22%. Ее снижения мы не ждем ранее конца первого полугодия 2025 года. Нет никаких сомнений, что в октябре ставка будет повышена еще раз, вопрос лишь насколько", - пишет эксперт в комментарии.

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