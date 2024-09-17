Ожидания подъема ставки ЦБР до 20% в октябре 2024г сохраняются - УК "Первая"

УК "Первая" в базовом сценарии сохраняет ожидания по увеличению ключевой ставки Банка России до 20% годовых по итогам заседания в октябре 2024 года, сообщается в обзоре аналитиков.

Проинфляционные факторы пока остаются (состояние экономики и рынка труда, повышенные инфляционные ожидания, темпы кредитования и др.) и создают вероятность дальнейшего подъема ставки, указывают эксперты.

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