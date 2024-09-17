Индекс Мосбиржи проведет торги вторника в диапазоне 2700-2770п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2700-2770 пунктов во вторник, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Несмотря на возвращение позитивных настроений и активизацию покупателей, мы все же допускаем снижение индекса в район 2700-2720 пунктов. Пока рассматриваем возможный откат в рамках необходимой коррекций после двух дней сильного роста", - отмечает эксперт в комментарии.

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