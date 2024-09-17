Вероятно дальнейшее постепенное снижение цен ОФЗ - ПСБ

Вероятно дальнейшее постепенное снижение котировок рублевых гособлигаций к годовым минимумам, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"После пятничного снижения котировок ОФЗ из-за решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку рынок госбумаг в понедельник перешел к консолидации - доходность индекса RGBI снизилась на 1 б.п. (до 16,86% годовых). Ожидаем, что котировки госбумаг продолжат остро реагировать на выходящие данные по инфляции - учитывая жесткие заявления регулятора, рынок уже ориентируется на ставку в 20% годовых. В результате сохранение темпов роста цен или их медленное снижение будет негативно расцениваться инвесторами - стоит ожидать дальнейшее постепенное сползание котировок ОФЗ к годовым минимумам (102,6п по индексу RGBI). Корпоративные флоатеры остаются наиболее привлекательным активом на долговом рынке", - указывает эксперт.

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