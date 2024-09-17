Индекс Мосбиржи может подняться к 2800п в ближайшие дни - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи в ближайшие сессии может подняться к уровню 2800 пунктов, а к концу текущей осени бенчмарк может вернуться к отметке 3000 пунктов, прогнозирует эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Индекс Мосбиржи развивает восстановление с годового минимума. Важно: мощное сопротивление на нисходящем тренде в области 2730 пунктов пройдено вверх. Обороты почти 94 млрд руб. - это немало, поскольку пятничные высокие 136 млрд руб. характеризовали именно выкуп значительного предложения бумаг. Диагностируем выход бенчмарка за рамки нисходящей формации и смену биржевого сантимента - в ближайшие сессии индекс может направиться к следующей преграде на 2800 пунктах. Тогда план-минимум на сентябрь будет отработан сполна. А в конце осени бенчмарк уже может вернуться к круглым 3000 пунктам", - пишет аналитик в обзоре.

Рынок живет ожиданиями, отмечает Зельцер, поэтому опережающая динамика восстановления индекса даже при наличии актуальных негативных факторов не должна смущать, особенно после тотального обвала рынка и очень высокой технической перепроданности. "Возможно, цикл ЦБ РФ по ставке близок к завершению, не исключено потепление на геополитическом фронте, а фактор недружественных нерезидентов может себя исчерпать в октябре, если лазейки уже не прикрыты", - указывает эксперт.

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