"Финам" повысил рейтинг акций Nucor до "держать"

"Финам" повысил рейтинг акций Nucor Corp. с "продавать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $136,57 за штуку, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

"С апреля текущего года акции компании пережили коррекцию почти на 29%, приблизившись к целевой цене, которую мы установили в нашем предыдущем аналитическом обзоре. Однако слабая отчетность эмитента, основной причиной которой является неблагоприятная рыночная конъюнктура, не позволяет нам присвоить более высокую рекомендацию по акциям. Учитывая, что цены на сталь могут продолжить снижаться и есть риск наступления рецессии в США, мы оставляем целевую цену по акциям неизменной и не рекомендуем их к покупке", - пишет эксперт инвесткомпании.

Nucor Corporation - крупнейшая американская сталелитейная компания с производственными мощностями в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике и с широким ассортиментом конечной продукции для строительства, машиностроения, энергетики и других отраслей.

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