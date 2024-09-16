"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "Аэрофлота" с целевой ценой 58,6 руб. за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 23% от текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

"Аэрофлот" - лидер российского рынка авиаперевозок, по нашему мнению, является перспективной идеей для покупки, - пишет аналитик Саид Керимханов. - За первое полугодие 2024 года компания зафиксировала выручку больше, чем за аналогичный период предыдущих пяти лет. В начале 2024 года "Аэрофлот" вышел на чистую прибыль и нарастил ее к концу 2К2024 до 69 млрд рублей. Компания выигрывает за счет роста пассажиропотока и доходных ставок, расширения авиапарка и решения проблем, связанных с лизинговыми контрактами с зарубежными компаниями".

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