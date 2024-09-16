SberCIB обновил топ дивидендных российских акций

SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных российских акций, сообщается в материале инвестбанка. Аналитики включили в подборку акции "НЛМК", убрали Globaltrans, "МД Медикал Груп" и "Газпром нефть".

"Акции "НЛМК" сильно подешевели и торгуются с привлекательной оценкой. В следующем году дивдоходность может быть 15%", - пишут аналитики. Globaltrans отменил дивидендную политику.

Теперь в SberCIB считают, что можно не ждать выплат в ближайшие годы. А ещё компания может провести делистинг расписок с Мосбиржи. "МД Медикал Груп" опубликовала слабые финансовые результаты за первое полугодие, - указывают эксперты. - Полагаем, что компания не возобновит дивиденды в этом году". Что касается "Газпром нефти", компания, как считают аналитики, очень чувствительна к ценам на нефть. Недавно нефтяные котировки упали, и ожидается, что это может негативно сказаться на дивидендах в 2025 году.

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