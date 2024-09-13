Рынок акций РФ на неделе вырос после ожидаемого ужесточения ДКП ЦБ РФ

Рынок акций РФ на уходящей неделе предпринял попытку скорректироваться вверх из-за неопределенности в преддверии итогов сентябрьского заседания ЦБ РФ по ключевой ставке (эксперты разошлись во мнениях - часть ожидала неизменности ставки, другие прогнозировали ее увеличение с уровня 18% годовых). В итоге ЦБ РФ в пятницу объявил о повышении ставки до 19%, на что рынок акций локально отреагировал неагрессивным снижением, после чего развернулся вверх и поднялся к 2680 пунктам.

В период со 10 по 13 сентября индекс МосБиржи вырос на 2,1% и составил 2678,99 пункта, индекс РТС поднялся на 0,9% и достиг 928,07 пункта. Ноябрьский фьючерс на нефти Brent подрос до $72,52 за баррель (+1,5%). Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос до 90,93 руб./$1 (+1,01 рубля).

Рынок акций РФ в начале недели продолжил коррекционный подъем на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (выросли металлы, ноябрьский фьючерс на Brent превысил $71,5 за баррель) и ожиданий, что ЦБ РФ на заседании в сентябре может взять паузу в ужесточении монетарной политики. Индекс МосБиржи превысил рубеж 2700 пунктов (уровень конца августа), лидировали в росте акции АФК "Система" (+6,7%) и ПАО "ФСК-Россети" (+6,5%).

Настрой покупателей подогревался высокой технической перепроданностью рынка, ослаблением рубля и попытками восстановления нефтяных цен. Нефть начала корректироваться вверх на фоне известий о возникновении очередного урагана у американского побережья Мексиканского залива (на этот регион приходятся 60% всей нефтеперерабатывающей активности в стране).

Во вторник рынок акций РФ выпускал пар после бодрого начала недели, индекс МосБиржи откатился в район 2670 пунктов вслед за обвалившейся нефтью (ноябрьский фьючерс на Brent упал до $69 за баррель) и на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Лидировали в снижении акции ПАО "ФСК-Россети" (-3,4%), "префы" "Транснефти" (-3,1%) и просевшие после дивидендной отсечки акции "Северстали" (-3,1%).

Сбербанк (-1%) в январе-августе 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 5,4% - до 1 трлн 52,6 млрд рублей по сравнению с 999,1 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2023 года, сообщил банк. В августе банк заработал 142,7 млрд рублей чистой прибыли, что на 1,3% выше результата за август 2023 года (140,9 млрд рублей).

Нефть Brent упала ниже $70 за баррель впервые с декабря 2021 года. Давление на рынок оказали сигналы спада экономической активности в США и Китае, усиливающие опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на сырье. Опубликованные во вторник статданные показали резкое замедление темпов роста китайского импорта в августе - до 0,5% с июльских 7,2%.

Кроме того, ОПЕК понизила прогноз роста спроса на сырье в 2024 году на 80 тыс. баррелей в сутки - до 2,03 млн б/с. Ранее ожидалось повышение спроса на 2,11 млн б/с. Также альянс ожидает, что предложение нефти из стран, не входящих в сделку ОПЕК+, в 2024 году увеличится на 1,23 млн б/с, в 2025 году - еще на 1,1 млн б/с.

Национальный центр прогнозирования ураганов (NHC) США сообщил о формировании тропического шторма "Франсин" в Мексиканском заливе, который может усилиться до урагана 2-й категории.

В среду рынок акций РФ завершил торги смешанной динамикой цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и слабости нефти (фьючерс на Brent консолидировался вблизи рубежа $70 за баррель) на статистике из США по инфляции и запасам сырья. Индекс МосБиржи просел ниже 2670 пунктов, хотя утром индикатор поднимался выше 2690 пунктов; лидерами снижения выступили бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (-4,3%), лидерами роста - "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,6%) и "Транснефти" (+2%).

Акции "Норникеля" (-1,3%) в целом спокойно отреагировали на поручение президента РФ Владимира Путина правительству проанализировать возможность ограничения поставок на внешние рынки стратегического сырья (в том числе никеля) в качестве ответной меры на ограничения импорта Западом, при условии, что это не будет наносить вред экономике РФ.

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" (-1%) в августе 2024 года вырос на 13,4% в годовом выражении, до 5,9 млн человек, сообщила компания. Общий пассажирооборот увеличился на 15,8%.

Акционеры МКПАО "Яндекс" (+1,2%, до 3872,5 рубля) на внеочередном собрании 9 сентября утвердили выплату дивидендов за I полугодие 2024 года в размере 80 рублей на обыкновенную акцию, сообщила компания. Дата закрытия реестра акционеров под выплаты - 20 сентября; это первые в корпоративной истории дивиденды "Яндекса" (в составе Yandex N.V. российская компания не осуществляла выплаты акционерам, направляя всю прибыль на развитие текущего бизнеса и развития новых направлений).

Промсвязьбанк (ПСБ) выставил оферту на выкуп обыкновенных акций ПАО "Смарттехгрупп" (+11,4%, до 2,16 рубля), основным активом которого является микрофинансовая компания CarMoney, намерен довести долю владения в компании до 25%, сообщил банк. Предложение действует с 11 сентября по 2 октября, максимальная цена приобретения акций установлена в размере 2,5 руб. за штуку. Всего в рамках предложения банк может приобрести не более 440,9 млн акций СТГ или до 20% всех акций в обращении.

Потребительская инфляция в США в августе замедлилась до 2,5% г/г, это минимум за последние 3,5 года. Базовый индекс потребительских цен (индекс Core CPI) вырос на 0,3% относительно июля, когда цены прибавили 0,2%. В итоге уровень ожиданий того, что ФРС понизит ставки на заседании 17-18 сентября сразу на 50 б.п., скорректировался с 29% до 15%.

В четверг рынок акций РФ остался под давлением продавцов в преддверии заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, оценивших высокую вероятность ее повышения из-за повышенной инфляции; сдерживающим фактором выступило улучшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (выросли металлы, нефть Brent превысила $72,5 за баррель). Индекс МосБиржи опустился до 2615 пунктов во главе с акциями "Сегежа Групп" (-9%) и "Мечела" (-6,5% и -7,9% "префы").

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг ожидаемо снизил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Ставка по депозитам теперь составляет 3,5%. Также ЕЦБ ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2024 году до 0,8% с ожидавшихся в июне 0,9%. Ожидания по ВВП на следующий год были пересмотрены до 1,3% с 1,4%, на 2026 год - до 1,5% с 1,6%.

По оценкам экспертов рейтингового агентства Fitch, цикл смягчения денежно-кредитной политики Федрезерва США скоро начнется, но в следующем году его процентные ставки будут оставаться ограничительными, а их снижение слабо повлияет на экономический рост.

На нефтяном рынке в четверг цены продолжили коррекционный рост на фоне приостановки значительной части добывающих мощностей в Мексиканском заливе из-за урагана "Франсин", который усилился до II категории и обрушился на побережье Луизианы.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг понизило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году относительно прошлого года на 67 тыс. б/с, до 903 тыс. б/с с ранее ожидавшихся 970 тыс. б/с. Совокупный спрос в 2024 году, как ожидается, составит 102,99 млн б/с (предыдущая оценка - 103,06 млн б/с), а в 2025 году - 103,94 млн б/с (оценка в августе - 104,01 млн б/с). Прогноз снижения темпов роста спроса в текущем году аналитики объяснили негативной корректировкой ожиданий по потреблению нефти в Китае.

В пятницу рынок акций РФ локально проседал в район 2580 пунктов по индексу МосБиржи после решения Банка России повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19,00% годовых, и сигнала регулятора о возможности повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Это второе подряд повышение ставки, в июле шаг был шире - сразу два процентных пункта. По оценке ЦБ РФ, годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7,0%, при этом регулятор сохранил прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 4-4,5%.

Ценовое давление остается высоким за счет как устойчивых, так и волатильных компонентов. Большинство показателей устойчивой инфляции продолжает находиться в коридоре 6-8%, и это неприемлемо высокие уровни, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Тем не менее, после локальной просадки рынок развернулся вверх и к закрытию торгов поднялся к 2680 пунктам по индексу МосБиржи, завершив неделю в "плюсе". Лидерами роста выступили акции "Магнита" (+5,8%) и "Сургутнефтегаза" (+5,1% и +6,3% "префы").

Акционеры ПАО "Диасофт" (+3,2%) на внеочередном собрании 11 сентября утвердили выплату дивидендов за I квартал 2024 финансового года (завершился 30 июня 2024 года) в размере 45 рублей на обыкновенную акцию; реестр закроется 22 сентября.

Нефть Brent в пятницу превысила $72,5 за баррель, завершив неделю в "плюсе" впервые за месяц. Участники нефтяного рынка оценивали последствия урагана "Франсин". По официальным данным, из-за непогоды была остановлена работа порядка 39% добывающих мощностей США в Мексиканском заливе.

В период 9-13 сентября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели "префы" "Сургутнефтегаза" (+12%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+9%), "ТГК-14" (+9%); хуже рынка оказались акции ПАО "ВИ.ру" (-12%), ПАО "Сегежа Групп" (-12%), ГК "Самолет" (-7%).

Рынок акций РФ в середине сентября может возобновить снижение на фоне пятничного решения ЦБ РФ по ставке и прогнозов регулятора о вероятном дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики, поддержку рынку могут оказать улучшение внешней конъюнктуры в свете ожидаемого ослабления монетарной политики в США. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2550-2750 пунктов, для индекса РТС - 880-980 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".