Акции Диасофта интересны для долгосрочных инвестиций - ПСБ

Акции "Диасофта" интересны для долгосрочных инвестиций, отмечается в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Акционеры "Диасофта" утвердили выплату дивидендов за 1К24 финансового года в размере 45 руб./акцию (доходность 0,9%), - пишет эксперт. - Если компания продолжит платить 80% EBITDA на дивиденды, годовая доходность может составить порядка 8%. Компания уверенно растет двузначными темпами, сохраняя заявленные 30% роста выручки. При этом законтрактованная выручка за 2 кв. увеличилась на 43% г/г - "Диасофт" чувствует себя уверенно на рынке за счет того, что развивает собственные решения и разработки, замещая ушедших иностранных вендоров. По итогам года компания ожидает сохранить рентабельность по EBITDA на уровне прошлого года (43-45%). У "Диасофта" также отрицательный чистый долг, что выгодно отличает его от других компаний на фоне высоких ставок. Мы считаем бумаги интересными для долгосрочных инвесторов. Наша целевая цена - 6600 руб.".

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