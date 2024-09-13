ЦБ РФ, скорее всего, поднимет ключевую ставку до 20% в октябре - SberCIB

ЦБ РФ, скорее всего, поднимет ключевую ставку до 20% в октябре и будет удерживать её на этом уровне до второго квартала 2025 года, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Решение регулятора повысить ставку до 19% связано с тем, что текущая инфляция превышает прогноз Банка России в 6,5-7% на 2024 год, - пишут эксперты. - Предпосылок для её замедления пока мало - сохраняются сильная динамика кредитования, высокий потребительский спрос и рост инфляционных ожиданий. Что будет дальше? По мнению ЦБ, кроме прежних проинфляционных рисков, добавились новые, связанные с ухудшением условий внешней торговли. В этих условиях ЦБ допускает повышение ставки на ближайших заседаниях. По нашим расчёта, индекс жёсткости ЦБ - 12 пунктов. Риторика Банка России немного смягчилась, но в целом остаётся жёсткой. Это значит, что регулятор готов поднять ставку до 20%, если инфляция значительно не замедлится".

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