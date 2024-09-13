"Т-Инвестиции" понизили целевую цену акций "НЛМК" и "Северстали" до 200 руб. и 1500 руб. соответственно ввиду повышения ставки дисконтирования из-за роста ключевой ставки ЦБ РФ и сохранения жесткой риторики регулятора, а также из-за снижения прогнозных цен на сталь в ближайшие годы на фоне их коррекции на российском и зарубежном рынках, говорится в комментарии.

"Компании показали заметный рост выручки в первом полугодии 2024 года. По нашим оценкам, прогнозная дивидендная доходность в следующие 12 месяцев у акций "НЛМК" - 17%.По акциям "Северстали" мы ожидаем пониженной дивидендной доходности в ближайшие годы. Компания реализует крупную инвестиционную программу. По нашим оценкам, дивидендная доходность акций "Северстали" (при выплате 100% FCF) составит всего 5% за 2025 год", - пишет аналитик Александр Алексеевский.

Эксперт ожидает, что сдерживающее влияние на акции "Северстали" будет оказывать пониженная дивидендная доходность относительно исторических данных, и понижает целевую цену акций до 1500 руб. с сохранением рейтинг "держать".

"По акциям "НЛМК" мы снижаем целевую цену до 200 рублей за акцию, сохраняем рейтинг "покупать". Потенциал роста в следующие 12 месяцев - 38%", - добавляет Алексеевский.

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