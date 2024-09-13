"Финам" понизил до "держать" рекомендацию для акций Полюса

"Финам" понизил рекомендацию для акций "Полюса" с "покупать" до "держать", сохранив при этом целевую цену на уровне 12116 руб. за штуку, что предполагает потенциал снижения на 4,6%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Никиты Степанова.

"Компания выпустила хороший отчет по итогам 6 месяцев 2024 года, где отразила рост выручки и показателей рентабельности (например, рентабельность EBITDA составила рекордные 74%, рост на 3 п. п. г/г), - пишет аналитик. - Главным драйвером роста результатов стал рост биржевых цен на золото, который может продолжиться в среднесрочной перспективе. Однако сдерживающим фактором роста котировок акций тут выступает высокий уровень капитальных затрат, который может продлиться до конца 2027 года, и, как следствие, отсутствие дивидендных выплат. При оценке справедливой стоимости акций мы опирались на форвардные мультипликаторы P/E и EV/EBITDA 2024 года. Акции оценены справедливо относительно аналогов даже с учетом увеличенного в условиях санкций странового дисконта".

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