Рубль днем слабо дешевеет в паре с юанем после заседания Банка России по ключевой ставке

Москва. 13 сентября. Китайский юань слегка подрастает на Московской бирже днем в пятницу. Рубль слабо дешевеет после заседания Банка России, на котором ключевая ставка была повышена до 19% годовых. Курс юаня в 15:00 мск составил 12,742 руб., что на 1,15 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск снизился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 45 копеек, до 90,47 руб./$1, контракт EURRUBF уменьшился на 8 копеек, до 99,8 руб./EUR1.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п. - до 19% годовых. Такой вариант повышения ставки фигурировал в ожиданиях рынка. Изначально базовым прогнозом большинства аналитиков было сохранение ставки на уровне 18%. Однако после публикации Росстатом данных за август и начало сентября ряд экспертов пересмотрели свои прогнозы в сторону повышения ставки до 19-20%.

Регулятор отмечает, что текущее инфляционное давление остается высоким. "Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7,0%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для того, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году", - говорится в пресс-релизе по итогам заседания.

ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

Банк России сохранял ставку на уровне 16% годовых четыре заседание подряд после ее повышения 25 декабря прошлого года на 100 базисных пунктов с 15%. После чего повысил ее до 18% годовых 26 июля. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 25 октября.

"Как мы и ожидали, Банк России повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 19%. Очевидно, в своем решении регулятор опирался на имеющиеся на сегодняшний день макроданные. Несмотря на то, что на неделе с 27 августа по 2 сентября 2024 года была отмечена первая с февраля 2023 года дефляция, индекс потребительских цен (ИПЦ) за неделю с 3 по 9 сентября вырос на 0,09%. Более того, данные по ИПЦ за август показали рост на 0,2%, что почти вдвое выше суммарной оценки по недельным данным, которая складывалась на уровне 0,11%. Таким образом, ослабление инфляционного давления не стало тенденцией, и проинфляционные риски сохраняются. Это, в том числе, и ослабление рубля, и высокие темпы роста потребительского кредитования, и жесткие условия на рынке труда. Возвращение инфляции к целевому ориентиру 4% в ближайшие месяцы представляется недостижимым, поэтому риторика Банка России остается жесткой", - подчеркивает ведущий аналитик компании "Цифра брокер" Наталия Пырьева.

Банк России с 16 сентября 2024 года меняет процентные ставки по операциям "валютный своп" по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой, говорится в сообщении регулятора.

Ставки по юаням существенно вырастут. Они будут устанавливаться в размере ставки O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), увеличенной на 12 процентных пунктов (п.п., сейчас +5,5 п.п.).

По рублям для расчета своп-разницы ставка продолжит рассчитываться как ключевая ставка ЦБ, уменьшенная на 1 п.п.

"Это решение принято с учетом текущих ценовых тенденций в сегменте "валютный своп" и направлено на минимизацию влияния операций Банка России на рыночное ценообразование", - отмечает регулятор.

Ранее ЦБ для стабилизации ситуации на валютном рынке в условиях действующих санкций советовал банкам сокращать валютизацию активов, в том числе ограничивать рост валютного кредитования. "Операции "валютный своп" Банка России не могут являться инструментом фондирования валютных активов, а служат механизмом стабилизации в условиях краткосрочных всплесков на внутреннем валютном рынке", - подчеркивал ранее ЦБ.

В последнее время наблюдается дефицит юаневой ликвидности, что приводит к росту ставок по инструментам в этой валюте и увеличению курса юаня к рублю.

Подъем цен на нефть ускорился днем в пятницу.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск выросли на 0,94%, до $72,64 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 1,15%, до $69,75 за баррель.

Накануне Brent выросла в цене на 1,9%, WTI - на 2,5%. С понедельника обе марки прибавили более 2% и завершают неделю ростом впервые за месяц.

Цены на нефть ранее падали до минимумов с конца 2021 года, однако быстро восстановились на фоне закрытия нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе из-за урагана "Франсин", обрушившегося на побережье Луизианы в ночь со среды на четверг.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг понизило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году относительно прошлого года на 67 тыс. баррелей в сутки, до 903 тыс. б/с с ранее ожидавшихся 970 тыс. б/с. Тем временем поставки топлива из стран, не входящих в ОПЕК, как ожидается, вырастут в текущем году на 1,5 млн б/с.