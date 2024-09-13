Фондовые индексы РФ могут обновить годовые минимумы на следующей неделе - "Велес Капитал"

Фондовые индексы РФ могут обновить годовые минимумы на следующей неделе, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российский фондовый рынок на следующей неделе после повышения ключевой ставки ЦБ РФ с 18% до 19% с сохранением "ястребиного" сигнала и возможного ужесточения политики на следующих заседаниях остается в условиях рисков обновления годовых минимумов по индексам Мосбиржи и РТС 2512 пунктов и 877 пунктов соответственно, хотя первоначальная краткосрочная реакция на решение регулятора была нейтральной, - прогнозирует эксперт. - ЦБ РФ на данный момент не дает акциям сигнала о перспективе увеличения их привлекательности по сравнению с депозитами или облигациями, что может способствовать новым продажам с более стабильной динамикой дивидендных историй, а также бумаг золотодобытчиков и нефтяников в случае роста цен на золото и нефть".

Эмитенты в РФ при этом продолжат закрытие промежуточных реестров по дивидендам за 1-е полугодие: в частности, с выплатами последние дни можно будет купить акции "ТГК-14", "Яндекса", "ФосАгро" и "Диасофта", напоминает аналитик.

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