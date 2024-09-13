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Главная / Мнения аналитиков / Повышение ставки ЦБ вряд ли окажет поддержку рублю - "Велес Капитал"
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13 сентября 2024 года 16:00
Повышение ставки ЦБ вряд ли окажет поддержку рублю - "Велес Капитал"
Повышение ставки ЦБ вряд ли окажет поддержку рублю, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "ЦБ повысил ставку до 19% и при этом, на наш взгляд, ужесточил свою риторику и дал такой сигнал, который позволяет рассматривать еще одно повышение ставки не следующем заседании в октябре в качестве основного сценария, - пишет эксперт. - Ужесточение ДКП продолжается, и пока у инвесторов нет никакого понимания, когда этот процесс завершится. Такие условия безусловно негативны для фондовых рынков. При этом ужесточение вряд ли окажет какую-то поддержку рублю. Высокие рублевые ставки уже давно учтены рынком, а текущее курсообразование рубля определяется внешней торговлей, динамика которой зависит от ограничений на международных рынках". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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13 сентября 2024 года 19:50
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом после локального снижения на решении ЦБ РФ повысить ставку
Москва. 13 сентября. Рынок акций РФ в пятницу развернулся вверх по большинству blue chips за счет закрытия коротких позиций игроками после локального снижения на решении ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 19% годовых и сигнала регулятора о возможном ее дальнейшем повышении. Индекс МосБиржи поднялся к 2680 пунктам, завершив неделю в "плюсе", хотя в пятницу локально опускался в район 2580 пунктов; лидерами роста за день выступили акции "Магнита" (+5,8%) и "Сургутнефтегаза" (+5,1% и +6,3% "префы"). читать дальше
.13 сентября 2024 года 19:50
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.13 сентября 2024 года 19:28
Москва. 13 сентября. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились. читать дальше
.13 сентября 2024 года 19:16
Рубль в пятницу немного подешевел в паре с юанем после заседания Банка России по ключевой ставке и перед выходными
Москва. 13 сентября. Китайский юань немного укрепился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль подешевел после заседания Банка России, на котором ключевая ставка была повышена до 19% годовых, и перед выходными днями. Курс юаня в 19:00 мск составил 12,765 руб., что на 3,45 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.13 сентября 2024 года 19:01
Акции "Диасофта" интересны для долгосрочных инвестиций, отмечается в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "Акционеры "Диасофта" утвердили выплату дивидендов за 1К24 финансового года в размере 45 руб./акцию (доходность 0,9%), - пишет эксперт. - Если компания продолжит... читать дальше
.13 сентября 2024 года 18:46
ЦБ РФ, скорее всего, поднимет ключевую ставку до 20% в октябре и будет удерживать её на этом уровне до второго квартала 2025 года, полагают аналитики SberCIB Investment Research. "Решение регулятора повысить ставку до 19% связано с тем, что текущая инфляция превышает прогноз Банка России в 6,5-7%... читать дальше
.13 сентября 2024 года 18:24
"Финам" повысил рекомендацию для акций "РусАла" с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне 27,65 руб. за штуку, что соответствует потенциалу снижения до 7,7% , сообщается в материале инвесткомпании. "Компания выпустила слабый отчет по итогам 6 месяцев 2024 года, где отразила... читать дальше
.13 сентября 2024 года 18:01
Рынок акций РФ остается под давлением жесткой ДКП Банка России и высокой ключевой ставки - УК "Первая"
Рынок акций РФ остается под давлением жесткой денежно-кредитной политики Банка России и высокой ключевой ставки, отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Фадеев. "Российский рынок акций завершает волатильную торговую неделю снижением. Индекс Мосбиржи, ушедший в начале недели выше 2720... читать дальше
.13 сентября 2024 года 17:38
"Т-Инвестиции" понизили целевую цену акций "НЛМК" и "Северстали" до 200 руб. и 1500 руб. соответственно ввиду повышения ставки дисконтирования из-за роста ключевой ставки ЦБ РФ и сохранения жесткой риторики регулятора, а также из-за снижения прогнозных цен на сталь в ближайшие годы на фоне их... читать дальше
.13 сентября 2024 года 17:20
Стабилизация рынка акций возможна при выходе ключевой ставки ЦБ на плато, считает старший вице-президент офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Юрий Тулинов. "Повысив ключевую ставку до 19%, Банк России выбрал компромиссный вариант - ожидания большинства экспертов до заседания... читать дальше
.13 сентября 2024 года 17:02
"Финам" понизил рекомендацию для акций "Полюса" с "покупать" до "держать", сохранив при этом целевую цену на уровне 12116 руб. за штуку, что предполагает потенциал снижения на 4,6%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Никиты Степанова. "Компания выпустила хороший отчет по итогам 6... читать дальше
.13 сентября 2024 года 16:40
Фондовые индексы РФ могут обновить годовые минимумы на следующей неделе, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российский фондовый рынок на следующей неделе после повышения ключевой ставки ЦБ РФ с 18% до 19% с сохранением "ястребиного" сигнала и возможного ужесточения... читать дальше
.13 сентября 2024 года 15:41
Москва. 13 сентября. Китайский юань слегка подрастает на Московской бирже днем в пятницу. Рубль слабо дешевеет после заседания Банка России, на котором ключевая ставка была повышена до 19% годовых. Курс юаня в 15:00 мск составил 12,742 руб., что на 1,15 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.13 сентября 2024 года 15:33
"Т-Инвестиции" понизили целевую цену акций "ММК" до 68 рублей, сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в комментарии аналитика Александра Алексеевского. Потенциал роста на горизонте 12 месяцев составляет 57%. "Увеличение выручки "ММК" по итогам 1П24 обусловлено более высокими ценами на... читать дальше
.13 сентября 2024 года 15:02
Высока вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ в октябре до 20% годовых, полагает эксперт инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. "Решение Банка России повысить ставку 13 сентября до 19% главным образом продиктовано, по нашему мнению, двумя факторами. Во-первых, значительным, если... читать дальше
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