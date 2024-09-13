Повышение ставки ЦБ вряд ли окажет поддержку рублю - "Велес Капитал"

Повышение ставки ЦБ вряд ли окажет поддержку рублю, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"ЦБ повысил ставку до 19% и при этом, на наш взгляд, ужесточил свою риторику и дал такой сигнал, который позволяет рассматривать еще одно повышение ставки не следующем заседании в октябре в качестве основного сценария, - пишет эксперт. - Ужесточение ДКП продолжается, и пока у инвесторов нет никакого понимания, когда этот процесс завершится. Такие условия безусловно негативны для фондовых рынков. При этом ужесточение вряд ли окажет какую-то поддержку рублю. Высокие рублевые ставки уже давно учтены рынком, а текущее курсообразование рубля определяется внешней торговлей, динамика которой зависит от ограничений на международных рынках".

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