Наиболее вероятен подъем ставки ЦБР до 19% в пятницу, 13 сентября - банк "Санкт-Петербург"

Наиболее вероятным итогом заседания ЦБ РФ 13 сентября 2024 года является подъем ключевой ставки до 19% годовых с сигналом о возможном ужесточении ДКП и в октябре, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Неожиданно высокие данные по инфляции располагают к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП). Тем не менее в опубликованных в четверг вне срока материалах Банк России оценил аннуализированную инфляцию с поправкой на сезонность в 7,6%, что значительно меньше оценок Минэкономразвития в 12%. При этом регулятор в последнее время получил целый ряд сигналов об охлаждении экономики - со стороны индексов PMI, опроса предприятий и мониторинга финансовых потоков ЦБ. На этом фоне наиболее вероятным исходом заседания видится рост ключевой ставки до 19% годовых, но с сигналом о возможном ужесточении ДКП и в октябре", - пишут эксперты в комментарии.

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