.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Наиболее вероятен подъем ставки ЦБР до 19% в пятницу, 13 сентября - банк "Санкт-Петербург"
.
13 сентября 2024 года 11:50
Наиболее вероятен подъем ставки ЦБР до 19% в пятницу, 13 сентября - банк "Санкт-Петербург"
Наиболее вероятным итогом заседания ЦБ РФ 13 сентября 2024 года является подъем ключевой ставки до 19% годовых с сигналом о возможном ужесточении ДКП и в октябре, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Неожиданно высокие данные по инфляции располагают к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП). Тем не менее в опубликованных в четверг вне срока материалах Банк России оценил аннуализированную инфляцию с поправкой на сезонность в 7,6%, что значительно меньше оценок Минэкономразвития в 12%. При этом регулятор в последнее время получил целый ряд сигналов об охлаждении экономики - со стороны индексов PMI, опроса предприятий и мониторинга финансовых потоков ЦБ. На этом фоне наиболее вероятным исходом заседания видится рост ключевой ставки до 19% годовых, но с сигналом о возможном ужесточении ДКП и в октябре", - пишут эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
.
13 сентября 2024 года 19:50
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом после локального снижения на решении ЦБ РФ повысить ставку
Москва. 13 сентября. Рынок акций РФ в пятницу развернулся вверх по большинству blue chips за счет закрытия коротких позиций игроками после локального снижения на решении ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 19% годовых и сигнала регулятора о возможном ее дальнейшем повышении. Индекс МосБиржи поднялся к 2680 пунктам, завершив неделю в "плюсе", хотя в пятницу локально опускался в район 2580 пунктов; лидерами роста за день выступили акции "Магнита" (+5,8%) и "Сургутнефтегаза" (+5,1% и +6,3% "префы"). читать дальше
.13 сентября 2024 года 19:50
Рынок акций РФ на уходящей неделе предпринял попытку скорректироваться вверх из-за неопределенности в преддверии итогов сентябрьского заседания ЦБ РФ по ключевой ставке (эксперты разошлись во мнениях - часть ожидала неизменности ставки, другие прогнозировали ее увеличение с уровня 18% годовых). В итоге ЦБ РФ в пятницу объявил о повышении ставки до 19%, на что рынок акций локально отреагировал неагрессивным снижением, после чего развернулся вверх и поднялся к 2680 пунктам. читать дальше
.13 сентября 2024 года 19:28
Москва. 13 сентября. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились. читать дальше
.13 сентября 2024 года 19:16
Рубль в пятницу немного подешевел в паре с юанем после заседания Банка России по ключевой ставке и перед выходными
Москва. 13 сентября. Китайский юань немного укрепился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль подешевел после заседания Банка России, на котором ключевая ставка была повышена до 19% годовых, и перед выходными днями. Курс юаня в 19:00 мск составил 12,765 руб., что на 3,45 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.13 сентября 2024 года 19:01
Акции "Диасофта" интересны для долгосрочных инвестиций, отмечается в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "Акционеры "Диасофта" утвердили выплату дивидендов за 1К24 финансового года в размере 45 руб./акцию (доходность 0,9%), - пишет эксперт. - Если компания продолжит... читать дальше
.13 сентября 2024 года 18:46
ЦБ РФ, скорее всего, поднимет ключевую ставку до 20% в октябре и будет удерживать её на этом уровне до второго квартала 2025 года, полагают аналитики SberCIB Investment Research. "Решение регулятора повысить ставку до 19% связано с тем, что текущая инфляция превышает прогноз Банка России в 6,5-7%... читать дальше
.13 сентября 2024 года 18:24
"Финам" повысил рекомендацию для акций "РусАла" с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне 27,65 руб. за штуку, что соответствует потенциалу снижения до 7,7% , сообщается в материале инвесткомпании. "Компания выпустила слабый отчет по итогам 6 месяцев 2024 года, где отразила... читать дальше
.13 сентября 2024 года 18:01
Рынок акций РФ остается под давлением жесткой ДКП Банка России и высокой ключевой ставки - УК "Первая"
Рынок акций РФ остается под давлением жесткой денежно-кредитной политики Банка России и высокой ключевой ставки, отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Фадеев. "Российский рынок акций завершает волатильную торговую неделю снижением. Индекс Мосбиржи, ушедший в начале недели выше 2720... читать дальше
.13 сентября 2024 года 17:38
"Т-Инвестиции" понизили целевую цену акций "НЛМК" и "Северстали" до 200 руб. и 1500 руб. соответственно ввиду повышения ставки дисконтирования из-за роста ключевой ставки ЦБ РФ и сохранения жесткой риторики регулятора, а также из-за снижения прогнозных цен на сталь в ближайшие годы на фоне их... читать дальше
.13 сентября 2024 года 17:20
Стабилизация рынка акций возможна при выходе ключевой ставки ЦБ на плато, считает старший вице-президент офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Юрий Тулинов. "Повысив ключевую ставку до 19%, Банк России выбрал компромиссный вариант - ожидания большинства экспертов до заседания... читать дальше
.13 сентября 2024 года 17:02
"Финам" понизил рекомендацию для акций "Полюса" с "покупать" до "держать", сохранив при этом целевую цену на уровне 12116 руб. за штуку, что предполагает потенциал снижения на 4,6%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Никиты Степанова. "Компания выпустила хороший отчет по итогам 6... читать дальше
.13 сентября 2024 года 16:40
Фондовые индексы РФ могут обновить годовые минимумы на следующей неделе, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российский фондовый рынок на следующей неделе после повышения ключевой ставки ЦБ РФ с 18% до 19% с сохранением "ястребиного" сигнала и возможного ужесточения... читать дальше
.13 сентября 2024 года 16:00
Повышение ставки ЦБ вряд ли окажет поддержку рублю, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "ЦБ повысил ставку до 19% и при этом, на наш взгляд, ужесточил свою риторику и дал такой сигнал, который позволяет рассматривать еще одно... читать дальше
.13 сентября 2024 года 15:41
Москва. 13 сентября. Китайский юань слегка подрастает на Московской бирже днем в пятницу. Рубль слабо дешевеет после заседания Банка России, на котором ключевая ставка была повышена до 19% годовых. Курс юаня в 15:00 мск составил 12,742 руб., что на 1,15 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.13 сентября 2024 года 15:33
"Т-Инвестиции" понизили целевую цену акций "ММК" до 68 рублей, сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в комментарии аналитика Александра Алексеевского. Потенциал роста на горизонте 12 месяцев составляет 57%. "Увеличение выручки "ММК" по итогам 1П24 обусловлено более высокими ценами на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.