Прогнозная цена акций СмартТехГрупп на конец 2025г находится на уровне 2,9 руб. - инвестбанк "Синара"

Прогнозная стоимость акций "СмартТехГрупп" на конец следующего года находится на уровне 2,9 рубля за штуку, сообщается в материале аналитика инвестиционного банка "Синара" Ольги Найденовой.

"Эмитент и Промсвязьбанк (ПСБ) объявили о стратегическом партнерстве, которое, на наш взгляд, отвечает целям "СмартТехГрупп" и, вполне вероятно, станет для него важным источником выручки, за счет чего поможет выйти на траекторию высокой рентабельности. Вместе с тем рентабельность, которую компания показывает в текущем году, и рост стоимости капитала вынуждают нас понизить прогнозы, вместе с которыми уменьшается и оценка. Считаем целесообразным предъявить бумаги к выкупу в рамках объявленной ПСБ оферты по цене выше 2,35 руб./акцию, - пишет эксперт. - Мы же по акциям "СмартТехГрупп" устанавливаем целевую цену на конец 2025 года на уровне 2,9 руб. за штуку. В сегодняшних условиях стоимость капитала оцениваем в 24,5%, тогда как прежняя целевая цена (3,1 руб./акцию) сложилась при оценке стоимости капитала в 22,5%. Мы также существенно понижаем прогнозы на 2024-2025 гг. с учетом падения прибыли в 1П24 на 26% г/г".

Как уже сообщалось, Промсвязьбанк выставил оферту на выкуп обыкновенных акций ПАО "Смарттехгрупп" (СТГ), основным активом которого является микрофинансовая компания CarMoney, намерен довести долю владения в компании до 25%, говорится в сообщении кредитной организации. Предложение действует с 11 сентября по 2 октября 2024 года и касается любого лица, являющегося собственником или доверительным управляющим акций. Максимальная цена приобретения акций установлена в размере 2 руб. 50 коп. за одну акцию. Всего в рамках предложения банк может приобрести не более 440,9 млн акций "СмартТехГрупп" или до 20% всех акций в обращении.

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