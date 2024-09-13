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13 сентября 2024 года 09:40

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики в ожидании сентябрьского заседания ЦБ

Москва. 13 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий итогов сентябрьского заседания ЦБ РФ по ставке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Банк России на заседании 13 сентября сохранит ключевую ставку на уровне 18% годовых, считает большинство аналитиков. При этом некоторые эксперты допускают повышение ставки до 19-20% на сентябрьском заседании. ЦБ в июле, повысив ключевую ставку с 16% до 18%, отметил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего ее повышения на ближайших заседаниях. Такой сигнал означает, что повышение ставки на следующем заседании не предопределено, оно будет зависеть от поступающих данных, сообщил в конце августа зампред Банка России Алексей Заботкин. Он добавил, что общий баланс аргументов за повышение и за неизменность ставки с момента июльского заседания существенно не изменился.

Американские фондовые индексы завершили ростом сессию в четверг, инвесторы оценивали статданные и корпоративные новости. Как стало известно в четверг, цены производителей в США (индекс PPI) в августе увеличились на 1,7% относительно того же месяца прошлого года. Это минимальные темпы повышения за полгода. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,8%.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 2 тыс. - до 230 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 228 тыс., а не 227 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок до 226 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в пятницу. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов уменьшилось на 0,68%. Негативное влияние на рынок оказывает, в частности, укрепление иены, что приводит к сокращению доходов японских экспортеров. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 МСК опустился на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 1%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:25 МСК снизилось менее чем на 0,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,3%.

В свою очередь цены на нефть повышаются в пятницу третью сессию подряд и завершают неделю в плюсе впервые за месяц. Участники рынка пытаются оценить последствия урагана "Франсин", обрушившегося на побережье Луизианы в ночь со среды на четверг. По официальным данным, из-за непогоды была остановлена работа порядка 39% добывающих мощностей США в Мексиканском заливе.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $72,36 за баррель, что на 0,54% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на 1,9%, до $71,97 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличились в цене к этому времени на 0,57%, до $69,36 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на 2,5%, до $68,97 за баррель. С начала этой недели Brent подорожала на 2%, WTI - на 2,6%.

Рост нефтяного рынка сдерживается опасениями в отношении перспектив глобального спроса. Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг понизило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году относительно прошлого года на 67 тыс. баррелей в сутки, до 903 тыс. б/с с ранее ожидавшихся 970 тыс. б/с. Комментируя прогноз снижения темпов роста спроса в текущем году, аналитики отметили корректировку ожиданий по потреблению нефти в Китае. Теперь в МЭА ожидают, что спрос на нефть в КНР в 2024 году вырастет всего на 180 тыс. б/с, до 16,7 млн б/с. При этом еще в начале года этот параметр оценивался в 700 тыс. б/с, а в прошлом месяце - около 300 тыс. б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 12 сентября снизилась всего в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,431 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,024 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,06% и составил 104,07 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,03%, опустившись до 917,51 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "АФК Система-1Р-11" (-0,81%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,6%) и "РЖД-32" (-0,58%), а в лидерах роста - облигации "Газпромбанк БО-17" (+0,4%), "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,28%) и "Новотранс-001Р-03" (+0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ВУШ" (эмитент облигаций ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH), оператора сервиса кикшеринга Whoosh) завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 4 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 6 сентября. Купоны по выпуску ежемесячные и переменные, формула для расчета купонной ставки - сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки, плюс спред в размере 2,5% годовых. Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001P объемом 30 млрд рублей.

МКПАО "Объединенная компания "Русал" (MOEX: RUAL) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке 2,5-летних облигаций серии БО-001Р-10 объемом 10 млрд рублей на уровне 225 базисных пунктов, выпуска 5-летних облигаций серии БО-001Р-11 объемом 10 млрд рублей - на уровне 250 базисных пунктов. Купоны по займам будут переменными, ежемесячными, определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс спред. Сбор заявок на займы прошел 12 сентября. Техразмещение запланировано на 17 сентября. Займы будут доступны для приобретения только квалифицированным инвесторам.

ПАО "ФосАгро" (MOEX: PHOR) увеличило объем размещения 2-летних облигаций серии БО-П02 с не менее 20 млрд рублей до 35 млрд рублей. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 110 базисных пунктов. Купоны по выпуску переменные, ежемесячные, будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из величины ключевой ставки Банка России плюс спред. Сбор заявок на выпуск прошел 12 сентября. Техразмещение запланировано на 18 сентября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

Россельхозбанк (РСХБ) 17 сентября начнет размещение выпуска годовых облигаций серии БO-28-002P объемом 5 млрд рублей. Датой окончания размещения станет наиболее ранняя из следующих дат: 30-й день с даты начала размещения или дата размещения последней облигации выпуска. По выпуску будет предусмотрено два купона: первый купон длительностью один день, второй - год. Согласно эмиссионным документам, процентная ставка по 1-му купону определяется эмитентом до даты начала размещения, ставка 2-го купона рассчитывается как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс спред.

ООО "ВИС финанс" 20 сентября планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-П06 объемом 2 млрд рублей. По выпуску предусмотрены квартальные переменные купоны, которые будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ плюс спред. Ориентир спреда - не выше 350 базисных пунктов. Выпуск будет доступен только квалифицированным инвесторам.

ПАО "ЯТЭК" (MOEX: YAKG) в конце сентября планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. По выпуску предусмотрены переменные купоны, которые будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из величины ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 275 базисных пунктов. Длительность 1-го купонного периода составит 2 дня, со 2-го по 37-й - 30 дней. Выпуск будет доступен квалифицированным инвесторам.

ООО "Лизинговая компания Простые решения" ("ПР-лизинг") выкупило по офертам 19 тыс. 397 облигаций серии 001Р-03 и 70 тыс. 92 облигации серии 002Р-01, что составляет 4,85% и 4% от выпусков соответственно. Цена приобретения бондов серии 002Р-01 - 95,1% от номинала, серии 001Р-03 - 98,1% от номинала. Объем займа серии 001Р-03 составляет 400 млн рублей, серии 002Р-01 - 1,75 млрд рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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