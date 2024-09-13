Флоатеры останутся привлекательными при любом итоге заседания ЦБР 13 сентября 2024г - ПСБ

Флоатеры останутся привлекательными для инвесторов при любом итоге заседания ЦБ РФ в пятницу, 13 сентября 2024 года, покупка среднесрочных или длинных ОФЗ-ПД по-прежнему выглядит неинтересно, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Инвесторы предпочли сократить длинные позиции в ОФЗ накануне заседания ЦБ после неоднозначных данных по инфляции - доходность индекса выросла на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 16,69%. Сохранение ключевой ставки на предстоящем заседании даст, вероятно, лишь краткосрочную поддержку котировкам госбумаг, так как риски повышения "ключа" до 20% в ближайшие месяцы останутся повышенными, - пишет эксперт в материале. - В случае повышения 13 сентября ставки до 20% индекс RGBI вернется на годовые минимумы ниже отметки 103п с перспективной достичь уровня 100п на горизонте до конца года".

"Рассчитывать на скорый разворот ставок, на наш взгляд, также не стоит. Ожидаем начало смягчения денежно-кредитной политики в 2025 году, однако его масштабы, скорее всего, будут незначительны - жесткая политика ЦБ будет сохраняться продолжительное время", - отмечает Грицкевич.

В результате при любом из данных исходов эксперт ПСБ рекомендует сохранять портфель флоатеров; покупка среднесрочных или длинных ОФЗ-ПД по-прежнему выглядит неинтересно.

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