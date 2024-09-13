"Финам" снизил прогнозную цену акций Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF до $18,9

"Финам" понизил прогнозную стоимость акций Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF с $23 до $18,9 за штуку на горизонте года, сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика Игната Иванова.

"Наша оценка основана на средневзвешенных консенсусных целевых ценах бумаг, входящих в фонд, на основе данных Refinitiv. Также мы применили дисконт 15% из-за наличия геополитических рисков и рисков ухудшения мировой и китайской экономики", - указывает эксперт инвесткомпании.

"Акции фонда с начала года просели в цене на 6,1%, демонстрируя более сильное снижение, чем широкий рынок Китая. Котировки падали из-за опасения инвесторов относительно перспектив экономики КНР, особенно в части потребительского спроса. При этом по текущим уровням бумаги выглядят интересными (особенно с учетом возможного разворота тренда)", - пишет Иванов в обзоре.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF - инвестиционный фонд, нацеленный на китайский потребительский сектор дискреционного спроса. В состав фонда включены 77 компаний, занимающихся онлайн-торговлей (доля в фонде - 26,4%), производством электро- и автомобилей (24,4%), цифровыми сервисами и ПО (11,4%), прочими потребительскими услугами (8,4%), производством одежды и обуви (8,4%) и другими видами деятельности (20%).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.