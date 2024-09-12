12 сентября 2024 года 18:46
Цены евробондов РФ в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST
Москва. 11 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на плавное повышение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день всего на 2 базисных пункта, подорожав до 71,48% от номинала (их доходность не изменилась и составила 9,04% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,86% от номинала (доходность - 9,5% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 2 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 56,92% от номинала (доходность - 9,88% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 14 базисных пунктов, до 71,62% от номинала (их доходность увеличилась на 18 базисных пунктов и составила 25,64% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали всего на 1 базисный пункт - до 65,43% от номинала (доходность выросла также на 1 базисный пункт, составив 20,7% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 18 базисных пунктов, подорожав до 67,41% от номинала (их доходность опустилась на 6 базисных пунктов, составив 14,4% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 1 базисный пункт - до 66,79% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 11 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду демонстрируют плавный рост, отыгрывая публикацию в США данных о росте потребительских цен в августе.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе увеличились на 2,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило в среду министерство труда страны. Таким образом, темпы роста снизились по сравнению с 2,9% в июле и оказались минимальными с февраля 2021 года. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали ослабления инфляции в августе до 2,5%, респонденты Trading Economics - до 2,6%.
Рынок полностью уверен, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки на следующей неделе. При этом вероятность снижения на 25 базисных пунктов оценивается в 83% против 66% накануне, по данным CME FedWatch.
По мнению рейтингового агентства Fitch, цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) ФРС скоро начнется, но в следующем году ее процентные ставки будут оставаться ограничительными, а их снижение слабо повлияет на экономический рост. "Долгожданный цикл смягчения Федрезервом уже близок, но Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) будет осторожен после инфляционных трудностей последних нескольких лет, - написал накануне главный экономист Fitch Брайан Култон. - Темпы снижения ставок будут мягкими, а смягчение ДКП не будет сильно способствовать ускорению роста ВВП в следующем году".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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