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12 сентября 2024 года 18:31

"Финам" подтверждает рейтинг акций iShares Biotechnology ETF на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций iShares Biotechnology ETF на уровне "покупать" с целевой ценой $171,2 и потенциалом роста 17,6%, сообщается в материале инвесткомпании.

"Мировой рынок биотехнологий, в 2023 году оценивался в $1,4 трлн, продолжает стремительно расти и, по некоторым прогнозам, к 2032 году достигнет $5 трлн, - отмечает аналитик Зарина Саидова. - Развитие этого сектора поддерживается гибкой политикой регулятивных органов и активной поддержкой правительств. Биотехнологии охватывают такие направления, как редактирование генома, генная терапия и персонализированная медицина. Актуальность вложений в биотех мотивирована и долгосрочными тенденциями, такими как старение населения и увеличивающееся число онкологических заболеваний. К числу рисков для вложений в биотехнологический сектор можно отнести потенциальное ужесточение нормативной базы, регулирующей ценообразование биофармацевтической продукции".

iShares Biotechnology ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс ICE Biotechnology, который, в свою очередь, включает акции биотехнологических и фармацевтических компаний с листингом в Соединенных Штатах.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-ETF-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


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