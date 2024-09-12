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Главная / Мнения аналитиков / ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку до 20% уже в пятницу - SberCIB
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12 сентября 2024 года 18:08
ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку до 20% уже в пятницу - SberCIB
ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку до 20% уже в пятницу, 13 сентября, полагают аналитики SberCIB Investment Research. Эксперты пересмотрели ожидания по ключевой ставке и считают, что повысит её до 20% уже в пятницу, а не в октябре. "Месяц к месяцу базовая инфляция в августе ускорилась до 0,6%. кроме того, динамика кредитования могла остаться сильной, - указывают аналитики. - Повышение ставки до 20% уже учтено в ожиданиях рынка свопов на следующий месяц. Почему повышение в сентябре выглядит уместным? Вероятно, ЦБ объяснит своё решение желанием охладить высокие темпы кредитования. Кроме того, эта мера может помочь вернуть инфляцию к целевому уровню в следующем году. В сентябре ЦБ может смягчить сигнал. Регулятор будет говорить о сохранении высоких ставок и дальше, но может изменить сигнал на более нейтральный на следующих заседаниях". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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.12 сентября 2024 года 13:49
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