ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку до 20% уже в пятницу - SberCIB

ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку до 20% уже в пятницу, 13 сентября, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

Эксперты пересмотрели ожидания по ключевой ставке и считают, что повысит её до 20% уже в пятницу, а не в октябре. "Месяц к месяцу базовая инфляция в августе ускорилась до 0,6%. кроме того, динамика кредитования могла остаться сильной, - указывают аналитики. - Повышение ставки до 20% уже учтено в ожиданиях рынка свопов на следующий месяц. Почему повышение в сентябре выглядит уместным? Вероятно, ЦБ объяснит своё решение желанием охладить высокие темпы кредитования. Кроме того, эта мера может помочь вернуть инфляцию к целевому уровню в следующем году. В сентябре ЦБ может смягчить сигнал. Регулятор будет говорить о сохранении высоких ставок и дальше, но может изменить сигнал на более нейтральный на следующих заседаниях".

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