"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Zimmer Biomet с прогнозной ценой $142,2

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Zimmer Biomet Holdings с прогнозной стоимостью на уровне $142,2 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста на 35,2%, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Акции американского разработчика и поставщика высокотехнологичного медицинского инструментария и изделий для хирургии Zimmer Biomet в начале сентября потерпели просадку на фоне новостей о технических сложностях с внедрением новой системы по управлению бизнес-процессами, но мы считаем это удобной возможностью для входа в подешевевший актив, а не фактором ухудшения перспектив компании. Тенденции старения и набора лишнего веса в странах Запада практически гарантируют Zimmer Biomet рост спроса на продукцию. Бренд Zimmer Biomet имеет отличную репутацию в медицинских кругах и известен во многих странах", - пишет аналитик Зарина Саидова.

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