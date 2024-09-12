"Велес Капитал" сохраняет позитивную фундаментальную оценку акций "РусАла" с целевой ценой 67,3 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Елены Кожуховой.

"Бумаги "РусАла" в четверг пытаются расти, судя по всему, реагируя на попытки повышения цен на алюминий, которые вернулись к максимумам с начала сентября, - отмечает эксперт. - Акции самого "РусАла" в этом месяце падали до минимума с августа 2020 года 29,27 руб. и в целом сохраняют слабость вместе со всем российским фондовым рынком, хотя наш долгосрочный фундаментальный взгляд на компанию остается позитивным с рекомендацией "покупать". Одним из бычьих драйверов для компании в ближайшие месяцы может стать возможный обратный выкуп акций, предложение о котором, по информации источников, представят совету директоров "РусАла" в ноябре".

С технической точки зрения сигналов о развороте тренда по "РусАла", по оценке аналитика, на данный момент не поступает. Бумаги остаются в сильном нисходящем тренде, который могут приостановить долгосрочные поддержки 29 руб., 27,80 руб. и 26,50 руб. "Вероятность возвращения к росту будет увеличиваться в случае стабилизации выше сопротивлений 34 руб. и 38,50 руб. с перспективой достижения максимума мая текущего года 45,93 руб., - указывает Кожухова. - Бычий сценарий, скорее всего, реализуется при более высоких ценах на алюминий, объявлении об обратном выкупе акций и восстановлении всего российского рынка".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.