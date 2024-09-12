S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5526-5610п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в четверг в диапазоне 5526-5610 пунктов при средней волатильности, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Сакена Исмаилова.

"Баланс рисков на предстоящую сессию оцениваем как позитивный и ожидаем среднюю волатильность, - пишет эксперт. - Фьючерсы на основные индексы торгуются в умеренном плюсе. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5526-5610 пунктов (от -0,5% до +1,0% к уровню закрытия среды). Вчерашний внутридневной тест S&P 500 уровня 5400 пунктов c отскоком от него во второй половине сессии формирует краткосрочный "бычий" тренд. Среди позитивных изменений - пробой вверх сопротивления на отметке 5500 пунктов и закрепление выше 50-дневной скользящей средней. В следующие несколько торговых сессий индекс может предпринять попытку подняться в диапазон 5650-5670 пунктов, соответствующий области исторического максимума".

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