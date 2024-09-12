Вероятен рост котировок золота до $2700-3000/унц. к концу 2024г - Freedom Finance Global

Вероятен рост котировок золота до $2700-3000 за тройскую унцию к концу 2024 года, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Котировки золота в ходе торгов 11 сентября приближались к отметке $2570 за тройскую унцию. Основные драйверы их роста остаются прежними, немного изменился лишь геополитический фактор, - отмечает эксперт. - Так, зрители CNN отдали победу в дебатах кандидатов в президенты США представительнице Демократической партии Камале Харрис. Интерес инвесторов к золоту, как защитному активу, в ходе предвыборной кампании сигнализирует об их опасениях насчет дестабилизации политической ситуации в Штатах. Кроме того, вверх цены на золото подталкивает сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке. Однако основным драйвером роста цен на драгметалл является ожидание начала цикла смягчения монетарной политики ФРС. Золото имеет обратную корреляцию с долларом, который продолжает слабеть третий месяц подряд: индекс DXY (соотношение между стоимостью доллара и корзиной из шести резервных валют) с начала июля опустился на 4,03%".

Аналитик инвесткомпании полагает, что цены на золото сохраняют потенциал дальнейшего роста на фоне политической неопределенности в США, которая увеличит волатильность на фондовых площадках, а также под влиянием предстоящего снижения ставки ФРС. До конца 2024 года Чернов рассчитывает на достижение ценами на золото $2700-3000 за тройскую унцию.

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