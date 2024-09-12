.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 18% в сентябре - ПСБ
.
12 сентября 2024 года 15:21
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 18% в сентябре - ПСБ
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 18% годовых на заседании 13 сентября, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Рост цен за август составил 0,21% м/м, годовой уровень инфляции снизился до 9,05% против 9,13% в июле, - констатирует эксперт. - Результаты оказались немного хуже ожиданий. Скорректированная на сезонность инфляция, по нашим оценкам, пока лишь стабилизировалась на повышенном уровне. За неделю 3-9 сентября рост цен ускорился за счет непродовольственных товаров - дорожали бензин, лекарства и электроника. Индекс цен на продукты питания и услуги почти не изменился. Инфляционные риски, очевидно, сохраняются, что вносит интригу в завтрашнее решение ЦБ по ставке. Тем не менее, мы по-прежнему ожидаем сохранения ставки на уровне 18%". При текущей динамике к концу сентября инфляция составит 8,4-8,5%, что, на взгляд Попова, может позволить ей остаться в рамках прогноза ЦБ на конец года (6,5-7%). При этом продолжают поступать сигналы о дальнейшем охлаждении экономики - индикатор бизнес-климата ЦБ снижается уже 4 месяца подряд, до минимума с февраля 2023 года. По мнению аналитика ПСБ, это указывает на снижение перегрева экономики и, вероятно, дальнейшее снижение инфляции. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
.
12 сентября 2024 года 15:18
Рубль днем умеренно понижается в паре с юанем в ожидании пятничного заседания Банка России по ключевой ставке
Москва. 12 сентября. Китайский юань умеренно подрастает на Московской бирже днем в четверг, рубль дешевеет в ожидании пятничного заседания Банка России по ключевой ставке. Курс юаня в 15:00 мск составил 12,739 руб., что на 4,45 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.12 сентября 2024 года 14:52
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги (ADS) Ozon с целью 4000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23%, стоп-приказ: 2750 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что Ozon запустил... читать дальше
.12 сентября 2024 года 14:17
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Global X China Cloud Computing ETF c прогнозной стоимостью 54 гонконгских долларов (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 49,9% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова. "Облачные технологии, которые являются... читать дальше
.12 сентября 2024 года 13:49
Совет директоров ЦБ РФ в пятницу, 13 сентября 2024 года, вероятно, примет решение о повышении ключевой ставки на один процентный пункт (п.п.) - до 19% годовых, считает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Несмотря на замедление помесячной и небольшое снижение годовой инфляции, рост... читать дальше
.12 сентября 2024 года 13:22
SberCIB Investment Research сохраняет прогнозную стоимость акций МКПАО "Яндекс" на уровне 5020 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестбанка. "Акционеры эмитента одобрили выплату дивидендов за первое полугодие. Заплатят по 80 рублей на одну обыкновенную акцию. Последний день для... читать дальше
.12 сентября 2024 года 13:00
Акции "Группы Позитив" и "Группы Астра" являются фаворитами среди IT-компаний на российском фондовом рынке, говорится в комментарии руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова. "IT-компании смотрятся перспективно. Многие из них имеют очень комфортный... читать дальше
.12 сентября 2024 года 12:09
Наиболее вероятно повышение ключевой ставки Банка России до 19% годовых по итогам заседания 13 сентября 2024 года, считает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец. "Мы находим более вероятным сценарием (с небольшим перевесом) повышение ключевой ставки до 19% в предстоящую пятницу. При этом... читать дальше
.12 сентября 2024 года 11:30
Рынок акций РФ утром откатился ниже 2630п по индексу МосБиржи на вернувшихся ожиданиях роста ставки ЦБ РФ
Москва. 12 сентября. Рынок акций РФ утром в четверг снижается по большинству blue chips в преддверии заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, которая может быть повышена из-за высокой инфляции; сдерживающим фактором выступает улучшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (растут металлы, нефть Brent превысила $71,5 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже 2630 пунктов во главе с акциями "Сегежа Групп" (-9,4%), "Мечела" (-5,5%) и АФК "Система" (-5,4%). читать дальше
.12 сентября 2024 года 11:28
ски повторного снижения котировок нефти марки Brent к уровню $70 за баррель в моменте остаются, при этом поддержку цене оказывают опасения перебоев в поставках из-за ураганов в США, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов... читать дальше
.12 сентября 2024 года 10:57
Вероятность подъема ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания в пятницу, 13 сентября 2024 года, вновь выросла, говорится в комментарии руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова. "За неделю по 9 сентября потребительские цены выросли на 0,09%, в то время... читать дальше
.12 сентября 2024 года 10:32
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив котировок акций "Аэрофлота", сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова. "Несмотря на некоторое замедление в последние несколько месяцев, рост операционных показателей группы в августе 2024 года по-прежнему очень... читать дальше
.12 сентября 2024 года 10:24
Рубль утром слегка слабеет в паре с юанем в ожидании пятничного заседания Банка России по ключевой ставке
Москва. 12 сентября. Китайский юань подрастает на Московской бирже утром в четверг, рубль слабеет в ожидании пятничного заседания Банка России по ключевой ставке. читать дальше
.12 сентября 2024 года 10:17
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти; - заседание ЕЦБ по процентным ставкам и пресс-конференция; - недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в... читать дальше
.12 сентября 2024 года 09:58
Возможно усиление давления на рублевые гособлигации на торгах в четверг, статистика по инфляции не дает повода для оптимизма, сообщается в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича. "Финальная инфляция по итогам августа составила... читать дальше
.12 сентября 2024 года 09:44
Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики в ожидании сентябрьского заседания ЦБ
Москва. 12 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий итогов сентябрьского заседания ЦБ РФ по ставке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.