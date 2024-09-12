"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Ozon с целью 4000 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги (ADS) Ozon с целью 4000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23%, стоп-приказ: 2750 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что Ozon запустил продажи для жителей Грузии, которая стала седьмой страной присутствия маркетплейса за пределами России. На первом этапе доставка займет около 14 дней.

"С технической точки зрения цена двигается к сильному уровню сопротивления. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 2750 руб. риск на портфель составит 0,77%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,52", - указывают в "Финаме".

Ozon - российский маркетплейс. Основан в 1998 году как интернет-магазин по продаже книг и видеокассет.

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