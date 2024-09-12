Рынок акций РФ утром откатился ниже 2630п по индексу МосБиржи на вернувшихся ожиданиях роста ставки ЦБ РФ

Москва. 12 сентября. Рынок акций РФ утром в четверг снижается по большинству blue chips в преддверии заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, которая может быть повышена из-за высокой инфляции; сдерживающим фактором выступает улучшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (растут металлы, нефть Brent превысила $71,5 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже 2630 пунктов во главе с акциями "Сегежа Групп" (-9,4%), "Мечела" (-5,5%) и АФК "Система" (-5,4%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2626,74 пункта (-1,6%), индекс РТС - 906,68 пункта (-1,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже упали в пределах 4,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 сентября, составляет 91,2653 руб. (+15,26 копейки).

Подешевели также расписки OZON (MOEX: OZON) (-4,6%), акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-3,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,5%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-2,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,1% и -1,1% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,1%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-1,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,5% и -1,3% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на рынке акций РФ покупатели предпочтут воздержаться от активных действий до заседания ЦБ РФ и решения по ставке 13 сентября. "По нашим оценкам, на заседании в сентябре ключевая ставка должна остаться без изменений на уровне 18%. Тем не менее, текущие данные по инфляции увеличивают вероятность повышения ставки в октябре", - полагают эксперты.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в четверг позитивный: нефть продолжает восстановление, настроения на мировых фондовых площадках оптимистичные. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI стабилизируются выше $71 и $68 за баррель соответственно перед сегодняшним отчетом МЭА по рынку. Месяцем ранее агентство понизило прогнозы по мировому спросу на нефть, что на этой неделе сделала и ОПЕК. Тревожность в отношении перспектив более низкого спроса на "черное золото" ранее увела котировки к самым низким значениям с 2021 года и 2023 года.

Тем временем, потребительская инфляция в РФ в августе осталась на уровне 9,1% г/г вопреки ожиданиям ее ослабления до 9%, что подтверждает риски повышения в пятницу ключевой ставки ЦБ РФ с 18% до 19% годовых - это негативный среднесрочный сигнал для российских акций, считает Кожухова.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 2620-2660 пунктов.

"Ждем консолидации индекса вблизи текущих отметок в преддверии заседания ЦБ РФ. В качестве позитивного фактора можно отметить улучшение внешнего фона, что должно поддержать российский рынок. Однако ситуация на мировых рынках остается напряженной, поэтому позитивный настрой может быстро иссякнуть", - считает он.

Аналитики компании "Цифра брокер" также отмечают, что Росстат опубликовал накануне вечером данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) за август, которые показали, что инфляция в этом месяце составила 0,2% - это почти вдвое выше суммарной оценки по недельным данным, которая складывалась на уровне 0,11%. За неделю с 3 по 9 сентября рост ИПЦ составил 0,09% после первой с февраля 2023 года дефляции 0,02% неделей ранее. Таким образом, ослабление инфляционного давления не приобрело характер тенденции, что подтверждает мнение о высокой вероятности повышения ключевой ставки на 100 б.п. (до 19% годовых) на заседании Банка России в пятницу. С учетом того, что макроэкономические данные были опубликованы накануне уже после закрытия основной сессии, в четверг рынок акций утром снижается.

Тем временем, котировки нефти Brent восстанавливаются от локальных минимумов, достигнутых в предыдущие дни, на фоне неожиданно оптимистичных данных от Главного таможенного управления КНР. Импорт нефти Китаем в августе достиг максимального значения за год, составив 11,56 млн б/с после того, как в июле Китай сократил закупки "черного золота" до 9,97 млн б/с, что оказалось минимальным значением этого показателя с сентября 2022 года. Таким образом, опасения в отношении ослабления спроса со стороны крупнейшего мирового импортера нефти могут быть пересмотрены рынком, и цены не задержатся надолго на текущих уровнях, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подскочил на 3,4%, австралийский ASX Australia - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 2,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, DAX выросли на 0,2-1,1%, CAC 40 просел на 0,3%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут в пределах 0,1%).

Цены производителей в Японии в августе выросли на минимальные с мая 2,5% в годовом выражении после подъема на 3% месяцем ранее, сообщил Банк Японии. В помесячном сравнении они снизились на 0,2% после роста на пересмотренные вверх 0,5% в июле. Аналитики в среднем ожидали повышения цен на 2,8% год к году и их неизменности месяц к месяцу, по данным Trading Economics.

Индекс настроений крупных предприятий обрабатывающей промышленности в Японии за третий квартал составил 4,5% против минус 1% кварталом ранее, сообщило правительство страны. Показатель отражает долю компаний, ожидающих улучшения деловой среды по сравнению с предыдущим кварталом, за вычетом доли компаний, ожидающих обратного. Он вышел в плюс впервые за три квартала, хотя рынок прогнозировал его ухудшение до минус 2,5%.

По мнению рейтингового агентства Fitch, цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) Федеральной резервной системы (ФРС) скоро начнется, но в следующем году ее процентные ставки будут оставаться ограничительными, а их снижение слабо повлияет на экономический рост.

На нефтяном рынке утром в четверг цены продолжают коррекционный рост на фоне приостановки значительной части добывающих мощностей в Мексиканском заливе из-за урагана "Франсин".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в четверг составила $71,52 за баррель (+1,3% и +2,1% накануне), октябрьская цена фьючерсов на WTI - $68,2 за баррель (+1,3% и +2,4% в среду).

Этой ночью ураган обрушился на побережье Луизианы. По официальным данным, порядка 39% добывающих мощностей США в Мексиканском заливе были остановлены в связи с его приближением.

Сезон ураганов в США в этом году может оказаться довольно интенсивным, учитывая жаркую летнюю погоду, говорит управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. Это всегда имеет последствия для нефтяного рынка, отмечает эксперт.

"Первый удар, как правило, приходится на производство нефти, поскольку компании эвакуируют штат добывающих платформ в Мексиканском заливе", - приводит слова эксперта Market Watch.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,77 млрд рублей (из них 3,51 млрд рублей пришлось на "префы" "Сургутнефтегаза", 2,18 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,44 млрд рублей на обыкновенные акции "Мечела").