SberCIB сохраняет прогнозную цену акций Яндекса на уровне 5020 руб

SberCIB Investment Research сохраняет прогнозную стоимость акций МКПАО "Яндекс" на уровне 5020 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестбанка.

"Акционеры эмитента одобрили выплату дивидендов за первое полугодие. Заплатят по 80 рублей на одну обыкновенную акцию. Последний день для покупки с дивидендами - 19 сентября. Нам бумаги компании нравятся. Таргет по ним остается без изменений - 5020 рублей. Дивидендная доходность по текущим котировкам невысокая - 2,2%. Однако новая дивполитика и выплата первых в истории компании дивидендов могут стать дополнительными драйверами для котировок акций "Яндекса".

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