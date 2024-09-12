Вероятность подъема ставки ЦБР до 19% в пятницу высока - "Цифра брокер"

Вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 19% годовых на заседании 13 сентября 2024 года высока, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Росстат опубликовал данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) за август, которые показали, что инфляция в указанном месяце составила 0,2%, что почти вдвое выше суммарной оценки по недельным данным, которая складывалась на уровне 0,11%. За неделю с 3 по 9 сентября рост ИПЦ составил 0,09% после первой с февраля 2023 года дефляции 0,02% неделей ранее. Таким образом, ослабление инфляционного давления не приобрело характер тенденции, что подтверждает наше мнение о высокой вероятности повышения ключевой ставки на 100 б. п. - до 19% - на заседании Банка России в пятницу", - пишут эксперты в комментарии.

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