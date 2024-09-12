Nasdaq прибавил 2,2%

Уолл-стрит закрылась в плюсе по итогам торгов в среду. Рынки акций АТР растут в четверг, Nikkei 225 прибавляет 3,3%. Цены на нефть повышаются в четверг утром.

Американские фондовые индексы благодаря покупавшим "на низах" развернулись в плюс по итогам торгов в среду, инвесторы также оценивали статданные и новости компаний.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе увеличились на 2,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило в среду министерство труда страны.

Таким образом, темпы роста снизились по сравнению с 2,9% в июле и оказались минимальными с февраля 2021 года.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали ослабления инфляции в августе до 2,5%, респонденты Trading Economics - до 2,6%.

По мнению рейтингового агентства Fitch, цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) Федеральной резервной системы (ФРС) скоро начнется, но в следующем году ее процентные ставки будут оставаться ограничительными, а их снижение слабо повлияет на экономический рост.

"Долгожданный цикл смягчения Федрезерва уже близко, но Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) будет осторожен после инфляционных трудностей последних нескольких лет, - написал во вторник главный экономист Fitch Брайан Култон. - Темпы снижения ставок будут мягкими, а смягчение ДКП не будет сильно способствовать ускорению роста ВВП в следующем году".

Капитализация Children''s Place Inc. (SPB: PLCE) подскочила на 85,7% по итогам торгов в среду. Сеть магазинов детской одежды в минувшем финансовом квартале сократила чистый убыток на 9,2% и получила скорректированную прибыль впервые за два года.

Производители компьютерных комплектующих Nvidia Corp. (SPB: NVDA), Broadcom (SPB: AVGO) и Super Micro Computer нарастили рыночную стоимость на 8,2%, 6,8% и 7,9% соответственно.

Американские депозитарные расписки китайской BYD подорожали на 2,9%. Производитель электромобилей повысил прогноз продаж на 2024 год до 4 млн с 3,6 млн машин.

Котировки бумаг сети зоомагазинов, груминговых салонов и ветеринарных клиник Petco Health & Wellness Co. Inc. взлетели на 32,9% после того, как "мемный" инвестор Кит Гилл, также известный в интернете как Roaring Kitty ("Рычащий котенок"), сделал репост публикации с положительной оценкой этого инструмента.

Акции GameStop (SPB: GME) рухнули на 12%. Владелец сети магазинов видеоигр и игровой электроники неожиданно для аналитиков зафиксировал чистую прибыль во втором финансовом квартале, однако выручка сократилась почти на треть и оказалась ниже прогноза.

Рыночная стоимость Bank of America Corp. (SPB: BAC) сократилась на 0,7% после новостей о продаже инвесткомпанией Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) еще 5,8 млн акций банка на $229 млн.

Капитализация Telesis Bio из сферы синтетической биологии обвалилась на 55,3% после новостей о планах делистинга с Nasdaq.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,31% и составил 40861,71 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 1,07% - до 5554,13 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 2,17% и составил 17395,53 пункта.

При этом в ходе сессии Dow терял 1,8%, S&P 500 - 1,6%, Nasdaq - 1,4%. Первые два индекса показали самый значительный положительный разворот с 13 октября 2022 года, последний - с 15 марта 2023 года.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на торгах в четверг после подъема Уолл-стрит накануне.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,3%, гонконгский Hang Seng - 1,3%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют акции WuXi AppTec, дорожающие на 7%.

Рыночная стоимость Wuxi Biologics (Cayman) Inc. увеличивается на 5,5%, Meituan (SPB: 3690) - на 3,9%, AIA Group - на 3,9%, JD.com Inc. (SPB: JD) - на 2,9%.

Бумаги Chow Tai Fook Jewellery дешевеют на 3%, Haidilao International Holding - на 2,3%, CK Infrastructure - на 1,8%, Power Assets - на 1,5%, China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd. - на 1,3%.

Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 3,3%.

Цены производителей в Японии в августе выросли на минимальные с мая 2,5% в годовом выражении после подъема на 3% месяцем ранее, сообщил Банк Японии.

В помесячном сравнении они снизились на 0,2% после роста на пересмотренные вверх 0,5% в июле.

Аналитики в среднем ожидали повышения цен на 2,8% год к году и их неизменности месяц к месяцу, по данным Trading Economics.

Индекс настроений крупных предприятий обрабатывающей промышленности в Японии за третий квартал составил 4,5% против минус 1% кварталом ранее, сообщило правительство страны. Показатель отражает долю компаний, ожидающих улучшения деловой среды по сравнению с предыдущим кварталом, за вычетом доли компаний, ожидающих обратного. Он вышел в плюс впервые за три квартала, хотя рынок прогнозировал его ухудшение до минус 2,5%.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене акции Ebara (+11,1%).

Рыночная стоимость IHI повышается на 9,7%, Advantest - на 9,1%, NEC - на 8,3%, SoftBank - на 7,9%.

Цена бумаг Daiichi Sankyo снижается на 2,7%, Obayashi - на 0,3%, Chubu Electric Power, Nippon Telegraph & Telephone и Tokyo Gas - на 0,2%.

Значение южнокорейского индекса Kospi поднимается на 1,7%.

Цена акций Posco увеличивается на 5,7%, SK Hynix - на 7,3%, Korean Air Lines - на 0,7%, Hyundai Motor - на 2,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,9%.

Инфляционные ожидания потребителей в Австралии в сентябре снизились до 4,4% по сравнению с максимальными за четыре месяца 4,5% в августе, по данным Института Мельбурна.

Капитализация BHP и Rio Tinto повышается на 1,2%.

Цены на нефть продолжают расти в четверг после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии на фоне приостановки значительной части добывающих мощностей в Мексиканском заливе из-за урагана "Франсин".

Этой ночью ураган обрушился на побережье Луизианы. По официальным данным, порядка 39% добывающих мощностей США в Мексиканском заливе были остановлены в связи с его приближением.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $71,09 за баррель, что на $0,48 (0,68%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $1,42 (2,1%), до $70,61 за баррель, минимума с июня 2023 года.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на $0,43 (0,64%), до $67,74 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $1,56 (2,4%), до $67,31 за баррель.

Сезон ураганов в США в этом году может оказаться довольно интенсивным, учитывая жаркую летнюю погоду, говорит управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. Это всегда имеет последствия для нефтяного рынка, отмечает эксперт.

"Первый удар, как правило, приходится на производство нефти, поскольку компании эвакуируют штат добывающих платформ в Мексиканском заливе", - приводит слова эксперта Market Watch.

В четверг трейдеры ждут публикации ежемесячного обзора Международного энергетического агентства по нефтяному рынку.