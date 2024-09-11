Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торги четверга в диапазоне 2600-2700п - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет колебаться в диапазоне 2600-2700 пунктов на торгах в четверг, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Российскому фондовому рынку в среду утром оказали поддержку пытающиеся восстановиться после обвала мировые цены на нефть. Однако замедление роста цен на нефть вечером (после выхода данных о росте коммерческих запасов в США), вышедшие данные о сокращении профицита баланса внешней торговли РФ в июле на 25% и предложения российских властей об ограничении из РФ экспорта стратегически важных металлов остановили покупки акций и снова запустили "медвежий" тренд. Мы считаем, что в четверг индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2600-2700 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

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