ФРС может снизить процентные ставки 2-3 раза до конца 2024г - Freedom Finance Global

ФРС США может снизить процентные ставки два-три раза на горизонте до конца текущего года, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Годовая инфляция потребительских цен в США в августе продолжила замедление и снизилась с 2,9% до 2,5% - минимума с февраля 2021 года. Помесячная инфляция в августе продолжила расти такими же темпами, как и месяцем ранее, на 0,2%, констатирует эксперт инвесткомпании. "Вышедшие данные полностью совпали с ожиданиями аналитиков. Показатель годовой базовой инфляции, не включающий цены на продукты питания и энергоресурсы, в августе остался на уровне 3,2%, что также совпало с прогнозом консенсуса", - отмечает она.

"Данные показали, что многолетние усилия ФРС по повышению процентных ставок и их сохранению на высоком уровне наконец-то принесли ощутимые результаты. Годовая инфляция в августе только на 0,5 процентного пункта превысила целевой уровень инфляции ФРС в 2% в год. Цены на продукты питания, которые до сих пор являлись одним из важнейших компонентов роста инфляции в США, теперь снова начали снижаться. Однако рост годовой инфляции в США мог бы замедлиться еще больше, но пока замедление инфляции сдерживается ростом арендной платы за жилье, а также ростом стоимости новых автомобилей, - пишет Мильчакова в обзоре. - Тем не менее, мы полагаем, что августовские данные по инфляции станут хорошим основанием для снижения процентных ставок ФРС впервые за два года. Считаем, что регулятор 18 сентября понизит процентные ставки на 0,25 процентного пункта, но это еще не предел - до конца 2024 года можно будет ожидать еще одно или даже два снижения процентных ставок".

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