ПСБ сохраняет прогнозную цену акций Аэрофлота на уровне 72 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную стоимость акций "Аэрофлота" на уровне 72 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Екатерины Крыловой.

"Эмитент представил в среду операционные результаты за август. Пассажиропоток вырос на 13,4%, до 5,9 млн человек. На внутренних линиях перевезено 4,7 млн пассажиров (+10,4%), на международных - 1,2 млн (+27,5%). Темп роста пассажиропотока замедляется с июня, но это лишь следствие высокой базы прошлого года. "Аэрофлот" улучшил ожидания по перевозкам по итогам года и рассчитывает перевезти 55 млн человек в 2024 году (+16% г/г), - отмечает эксперт. - Компания остается эффективной, несмотря на рост затрат на техобслуживание и топливо. Впереди сезонно сильный отчет за третий квартал, что вкупе с остальными позитивными факторами должно привести к положительному результату за год. Теоретически это может означать и возврат к дивидендам. По итогам года мы ожидаем примерно 50 млрд чистой прибыли у "Аэрофлота". При выплате 50% чистой прибыли дивиденд может составить 6,3 руб./акцию, доходность - около 13%".

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