Рынок акций РФ утром консолидируется после попыток роста на старте торгов, динамика "фишек" смешанная

Москва. 11 сентября. Рынок акций РФ утром в среду консолидируется при смешанной динамике цен blue chips после попыток роста на старте торгов вслед за отскочившей после падения нефтью (фьючерс на Brent отыграл рубеж $70 за баррель), однако сдерживающим фактором выступает ухудшение внешней фондовой конъюнктуры и предстоящее в пятницу решение ЦБ РФ по ключевой ставке. Индекс МосБиржи топчется в районе 2670 пунктов после локального роста до 2690 пунктов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2673,14 пункта (+0,1%), индекс РТС - 924,24 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 сентября, составляет 91,1127 руб. (+72,74 копейки).

Подорожали расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+2,1%), акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1% и +1,7% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,5% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,5%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", снижение мировых цен на нефть накануне пока не придает уверенности покупателям на российском рынке акций, однако ключевым событием сентября станет заседание ЦБ РФ в ближайшую пятницу. Если ставку оставят без изменений, а риторика будет как минимум нейтральной, то вероятно, рынок акций воспримет это позитивно. Между тем, в среду выйдут данные по инфляции в РФ, и если они покажут замедление, то шансы на позитив в пятницу возрастают, полагают эксперты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром в среду неоднозначный: цены на нефть восстанавливаются после обвала накануне, а настроения на мировых фондовых площадках перед публикацией инфляционных данных в США смешанные.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут после обвала примерно на 3,5% накануне, в ходе которого котировки обновили минимумы с ноября 2021 года и мая 2023 года соответственно из-за опасений в отношении более ограниченного мирового спроса. Так, ОПЕК в своем ежемесячном отчете понизила прогноз по росту спроса на нефть в текущем году на 80 тыс. б/с (до 2 млн б/с), а в 2025 году - на 40 тыс. б/с (до 1,74 млн б/с). В среду участники ждут выхода отчета Минэнерго США по запасам, а цены пытаются стабилизироваться выше поддержек $70,2 и $65,9 за баррель соответственно. В четверг свой доклад опубликует МЭА, напомнила аналитик.

Рынок акций РФ в среду сохраняет неуверенность у важных краткосрочных сопротивлений, но нельзя исключать попыток вернуться к значимым отметкам благодаря стабилизации цен на нефть. Как внутренние, так и внешние фундаментальные факторы в целом предупреждают покупателей о необходимости сохранять осторожность. На корпоративном фронте в среду интересно будет оценить операционные результаты "Аэрофлота" за август. "Инарктика" (MOEX: AQUA), в то же время, не исключила выплаты дивидендов за III квартал 2024 года, отметила Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 2640-2700 пунктов.

"Несмотря на ухудшение внешнего фона, сильного снижения российских акций пока не ждем. Инвесторы ожидают, что ставку ЦБ РФ оставит на текущем уровне, что сейчас воспринимается позитивно, поэтому любой негатив будет иметь ограниченное влияние на рынок акций", - полагает он.

Накануне индекс МосБиржи вновь завершил торги ниже 2700 пунктов. В начале торгов была предпринята попытка подняться выше, но затем последовала волна продаж. Снижение ускорилось вечером на фоне падения мировых цен на нефть. Вполне ожидаемо, что под давлением были акции из нефтегазового сектора, отметил Головинов.

В США во вторник подросли индексы акций S&P 500 (+0,5%) и Nasdaq (+0,8%), но просел Dow Jones (-0,2%). Трейдеры оценивали корпоративные новости в ожидании публикации двух ключевых экономических отчетов, которые, вероятно, определят, на какую величину Федеральная резервная система опустит базовую процентную ставку на следующей неделе, пишет Market Watch.

В среду министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в стране за прошлый месяц. Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предполагает замедление инфляции в Штатах в августе до 2,6% в годовом выражении с июльских 2,9%.

В четверг Минтруда США опубликует августовский отчет об изменении цен производителей в стране.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,5%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE просел на 0,2%, CAC 40 и DAX подросли на 0,3-0,4%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,2-0,3%).

Член совета управляющих Банка Японии Юнко Накагава заявил, что ЦБ продолжит повышать процентные ставки, если экономика и инфляция будут меняться в соответствии с ожиданиями.

Индекс настроений японских предпринимателей в сентябре упал до 4 пунктов по сравнению с 10 пунктами в предыдущий месяц. Это минимальный уровень за семь месяцев.

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вверх после обвала накануне до минимумов с декабря 2021 года.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $70,31 за баррель (+1,6% и -3,7% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $66,93 за баррель (+1,8% и -4,3% во вторник).

Негативными факторами для нефтяного рынка накануне стали слабые статданные из Китая, который является крупнейшим импортером нефти в мире, и ухудшение прогнозов мирового спроса на нефть от ОПЕК.

Объем китайского импорта в августе вырос всего на 0,5% после подъема на 7,2% месяцем ранее, тогда как аналитики в среднем ожидали увеличения на 2-2,5%.

Тем временем ОПЕК понизила прогноз роста спроса на сырье в 2024 году на 80 тыс. баррелей в сутки - до 2,03 млн б/с. Ранее ожидалось повышение спроса на 2,11 млн б/с. Кроме того, альянс ожидает, что предложение нефти из стран, не входящих в сделку ОПЕК+, в 2024 году увеличится на 1,23 млн б/с, в 2025 году - еще на 1,1 млн б/с.

Внимание трейдеров также направлено на еженедельные данные о запасах энергоносителей в США, которые выйдут в среду в 17:30 МСК. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что новые сведения укажут на рост запасов нефти на прошлой неделе на 900 тыс. баррелей.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали падение запасов нефти в Штатах на минувшей неделе на 2,79 млн баррелей.

Внимание рынка также направлено на шторм Франсин, который усилился до урагана I категории и движется в сторону побережья Луизианы. Ряд крупных нефтедобывающих компаний уже приостановили работу своих вышек в Мексиканском заливе, и есть опасения, что ураган может нарушить работу НПЗ на побережье.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (+15,3%), ПАО "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+9,8%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+7,3% и +13,8% "префы"), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+7%), ПАО "Аптечная сеть 36,6" (MOEX: APTK) (+4,9%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+3,3%).

Подешевели акции "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (-6,5%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-4,5%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-3,6%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-2,5%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-2,1% и -2,7% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,96 млрд рублей (из них 3,74 млрд рублей пришлось на "префы" "Сургутнефтегаза", 1,43 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,24 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").