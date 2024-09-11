S&P 500 будет торговаться в диапазоне 5410-5560п в среду - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 будет колебаться в диапазоне 5410-5560 пунктов на торгах в среду, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Айдын Сейтжапбар.

"Прогнозируем высокий уровень волатильности после публикации данных потребительской инфляции. Лучшим вариантом для "быков" был бы показатель на уровне ожиданий, поскольку слишком низкая инфляция может указывать на проблемы с потребительским спросом, а слишком высокая затруднит для ФРС реализацию планов по смягчению денежно-кредитной политики. Баланс рисков складывается нейтральный. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5410-5560 пунктов, - пишет эксперт в обзоре инвесткомпании. - За первые два торговых дня текущей недели рынок почти компенсировал потери, понесенные 6 сентября. Индикатор RSI вернулся к нейтральной отметке. Тем не менее считаем преждевременным проявлять излишний оптимизм. "Быкам" все еще необходимо пробить вверх 50-дневную скользящую среднюю и закрепиться выше 5500 пунктов. Пока этого не произошло, перевес сил складывается в пользу продавцов".

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