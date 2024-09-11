"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Аэрофлота с целью 57 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Аэрофлота" с целью 57 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,9%, стоп-приказ: 46 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания сообщила, что ожидает положительного финансового результата за год и допускает выплату дивидендов. Также был повышен прогноз по перевозкам до 55 млн в 2024 году. Публикация ежемесячной операционной отчетности может выступить драйвером роста в среднесрочной перспективе", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена акции находится вблизи локального уровня сопротивления и верхней границы нисходящего канала. При пробитии границы появляется потенциал движения наверх. Идея на рост бумаги с целью 57 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 46 руб. риск на портфель составит 0,34%", - указывают в "Финаме".

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