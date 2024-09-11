Возможна стабилизация котировок нефти на текущих уровнях - БКС Экспресс

Возможны попытки стабилизации котировок нефти марки Brent на текущих уровнях, считает эксперт БКС Экспресс Людмила Рокотянская.

"Цена нефти марки Brent во вторник "выпала" из блока $70-72 за баррель и опустилась к уровням 2021 года. С поправкой на инфляцию это соответствует значениям 20-летней давности. Новостной фон остается преимущественно негативным. Все чаще озвучивается сценарий похода актива на $60 за баррель. С точки зрения технического анализа и предстоящих выборов в США это возможно - ведь пробита важная поддержка. Однако фундаментальных причин для такого спуска все же пока маловато, - отмечает аналитик в обзоре. - Вероятно, актив попытается стабилизироваться на достигнутом уровне. В среду "черное золото" торгуется выше $70 за баррель. В фокусе внимания рынка находятся инфляция в США (август) и запасы нефти в США от EIA".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.