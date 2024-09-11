Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс потребительских цен США в августе;

- торговый баланс России в июле;

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов;

- индекс потребительских цен России в августе;

- операционные результаты "Аэрофлота" за август 2024 года;

- акционеры "ФосАгро" и "Диасофта" обсудят дивиденды.

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