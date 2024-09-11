"Финам" понизил прогнозную цену акций РусГидро до 0,65 руб

"Финам" понизил прогнозную стоимость акций "РусГидро" до 0,65 рубля за штуку на горизонте года, сохранив при этом рейтинг" покупать", сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Первое полугодие 2024 года оказалось непростым для эмитента, котировки акций которого достигли многолетних минимумов. Рост операционных издержек нивелирует увеличение выручки, что оказывает давление на прибыльность компании. Кроме того, высокая долговая нагрузка ставит "РусГидро" в уязвимое положение на фоне увеличения ключевой ставки Банка России. Тем не менее мы считаем, что на текущих уровнях акции компании могут представлять интерес для долгосрочных инвесторов", - пишет эксперт.

"РусГидро" входит в тройку крупнейших генерирующих компаний РФ по объему установленных мощностей. Компания контролирует более 600 объектов генерации энергии в 31 регионе России.

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