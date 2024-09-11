Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги в среду в диапазоне 2640-2700п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2640-2700 пунктов в среду, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Несмотря на ухудшение внешнего фона, сильного снижения российских акций пока не ждем. Инвесторы ждут, что ставку оставят на текущем уровне, что сейчас воспринимается позитивно, поэтому любой негатив будет иметь ограниченное влияние на рынок акций", - отмечает эксперт в комментарии.

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