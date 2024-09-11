"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Сбербанка

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив котировок акций Сбербанка, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"Эмитент опубликовал результаты по РСБУ за август и 8М24. Мы оцениваем данные за август как смешанные. Сохраняем позитивный взгляд на акции Сбербанка на фоне ожидания дальнейшего роста чистой прибыли в текущем году и достижения рентабельности капитала 24%. Акции торгуются по мультипликаторам 2025 года P/BV 0,7х и P/E 3,3х или с 40-45% дисконтом к историческим средним", - пишут эксперты.

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